États-Unis : une œuvre générée par une intelligence artificielle remporte un concours d’art

Lundi dernier, un homme a remporté le concours d’art de la foire annuelle de l’État du Colorado, grâce à une œuvre réalisée à l’aide d’une Intelligence artificielle (IA). Mais celle-ci n’est pas au goût de tous.

De l’art controversé. Le 29 août dernier, Jason Allen a remporté la première place du concours de la Colorado State Fair dans la catégorie art numérique, grâce à une œuvre d’art réalisée à l'aide d'une intelligence artificielle.

Intitulée «Théâtre D’opéra Spatial», sa création dépeint une scène d’opéra dans un lointain univers, où les personnages se tiennent face à une immense ouverture circulaire, d’où provient une intense lumière. Le décor à mi-chemin entre les styles baroque et futuriste sublime ce tableau, aux couleurs chaudes.

The digital art category at the Fine Arts competition has people talking! At the Colorado State Fair, we think this brings up a great conversation. With advancing technology, the discussion of AI and art helps the Fair evolve from year to year.https://t.co/QouAArB4EI pic.twitter.com/kzLrnCwbvs

