Mastodon : tout savoir sur le réseau social qui séduit les déçus de Twitter

Après l’officialisation du rachat de Twitter par Elon Musk, de nombreux internautes ont fait part de leur intention de quitter la plate-forme désormais dans les mains du patron de Tesla au profit de Mastodon, présenté comme une alternative indépendante.

«L’oiseau est libéré», a tweeté Elon Musk, jeudi 27 octobre, après avoir officialisé le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Mais depuis l'acquisition du réseau social à l’oiseau bleu par l'homme d'affaires, beaucoup d’utilisateurs ont fait part de leur intention de quitter la plate-forme, pour se diriger vers Mastodon.

Créé en 2016, le réseau social au mammouth en guise de logo a en effet vu son nombre d’utilisateurs augmenter considérablement, «d’environ 70.000» pour la seule journée du 29 octobre, a annoncé la plate-forme dans un message sur Twitter, venant narguer son concurrent.

For anyone wondering, Mastodon got over 70K sign-ups yesterday alone. Let's keep the momentum going! The "public square" of the web must not belong to any one person or corporation!

— Mastodon (@joinmastodon) October 30, 2022