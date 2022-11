Twitter : 5 alternatives pour ceux qui veulent quitter le réseau social

De nombreux internautes s'interrogent sur la «fin de Twitter» ce vendredi 18 novembre. S'il est faut de croire que le réseau social va ainsi disparaître, certains utilisateurs le quittent. Voici 5 autres médias sociaux qui pourraient plaire aux déçus de l'oiseau bleu.

Le rachat de Twitter par Elon Musk, personnalité controversée, a fait fuir plusieurs milliers d'utilisateurs. Et si le réseau social est en péril face à des départs en cascade et de nombreux problèmes internes, il existe toutefois des alternatives à la plate-forme pour les mécontents.

Countersocial

Ce réseau social date de 2017 et a été créé par un hacker américain anonyme qui utilise le pseudo «the Jester» (Ndlr. Le bouffon). Avec plus de 63 millions de visiteurs par mois, il se présente comme la prochaine génération des médias sociaux. Sa ligne directrice est claire : pas de trolls, de publicités ou encore d'opérations d'influence. La plate-forme permet d'accéder à l'actualité et offre la possibilité de créer des communautés.

CounterSocial n'est cependant pas présent dans certains pays comme la Chine, la Corée du Nord, le Pakistan ou encore la Russie. En effet, selon la société, ces pays sont «connus pour être les points d'origine d'une écrasante majorité de robots et de trolls». Il est disponible sur smartphones et ordinateurs.

discord

Populaire auprès des joueurs de jeux vidéo, Discord compte plus de 150 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Considéré davantage comme des salles de discussions, il n'y a pas d'espace public ouvert sur le réseau social.

Par exemple, il est possible de rejoindre des groupes de dialogues sur des thèmes spécifiques. Il est également possible d'écouter de la musique avec ses amis en simultané via l'application Spotify.

L'application est disponible sur mobile et ordinateurs.

linkedin

Connue comme le réseau social des professionnels, la plate-forme s'est renouvelée et certaines fonctionnalités se rapprochent de Twitter. Vidéos, images, liens vers d'autres contenus sont désormais disponibles sur LinkedIn. Propriété de Microsoft depuis 2016, il compte 875 millions d'adeptes.

mastodon

Lancé en 2016 comme une alternative à Twitter, il remplace les «tweets» par des «toots». A l'instar du réseau social au petit oiseau bleu, il est accessible sur mobile et sur ordinateur.

Il connaît déjà un petit succès depuis l'officialisation de l'arrivée d'Elon Musk à la tête de son concurrent. En effet, la plate-forme a gagné 10.801 utilisateurs au lendemain de l'annonce et 22.139 depuis la semaine dernière, comme le rapporte le Washington Post.

reddit

Il s'agit d'un forum en ligne plus que d'un média social. Les utilisateurs s'en servent pour commenter l'actualité. Comme pour Discord, il est possible de discuter à travers les «subreddits» de sujets spécifiques qui peuvent aller des célébrités, aux animaux en passant par les personnages historiques.

Il a été co-fondé par Alexis Ohanian, mari de l'ancienne star du tennis mondial Serana Williams.