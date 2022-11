Bowers & Wilkins Px8 007 édition : le casque audio qui nous a tué

C'est un petit morceau de l'histoire du cinéma et de la musique qui se joue chez Bowers & Wilkins ce Noël. Le spécialiste britannique du son édite le casque Px8 007 édition afin de rendre hommage au plus célèbre des espions : James Bond. Un modèle haut de gamme que nous avons pu tester.

Voilà 60 ans cette année que Sean Connery a campé pour la première fois James Bond au cinéma, lorsqu'il fit face au dangereux Dr. No. Un anniversaire un peu spécial pour la marque britannique Bowers & Wilkins dont les enceintes ont accompagné l'enregistrement des nombreuses bandes originales qui ont donné une couleur musicale au célèbre espion de Ian Fleming.

En cette fin d'année, on découvre donc une édition spéciale 007 du casque Px8. Et pour dérouler le tapis rouge au fidèle agent de sa Majesté, Bowers & Wilkins avait choisi les studios mythiques d'Abbey Road à Londres pour y présenter son casque audiophile à la presse.

L'homme au «casque» d'or

C'est d'ailleurs après un concert donné par le Royal philharmonic orchestra, au sein de ces studios, que l'on a pu s'inspirer de la célèbre signature sonore de Bond avant de poser ce modèle supra-auriculaire sur notre tête... pour une immersion sonore impressionnante. Car le Px8 007 édition est un modèle premium qui ne sera malheureusement pas à la portée de toutes les bourses. Comptez 800 euros pour ce modèle qui entend flatter les oreilles des audiophiles à la recherche de l'élégance si chère à nos voisins d'outre-Manche.

Mais à ce prix, Bowers & Wilkins - déjà salué pour son savoir-faire depuis sa création en 1966 - livre un casque exclusif et luxueux à l'image de James Bond. C'est d'ailleurs le smoking porté par Sean Connery dans «James Bond 007 contre Dr. No» (1962) qui a servi de modèle à ses designers dans le choix de son coloris unique. On pourrait le croire noir sous certaine lumière, mais ce Px8 est en réalité plus subtile avec un rendu «Midnight Blue» (bleu nuit). Et seul un discret 007 marqué sur chacun des écouteurs ajoute une touche liant l'objet au célèbre espion.

Pour ressembler à son illustre personnage de fiction, le Px8 se met sur son 31 et mêle un arceau et des finitions en aluminium moulé et anodisé tandis que les écouteurs ainsi que le pourtour de l'arceau sont gainés de cuir Nappa. Une sellerie qui, une fois posée sur les oreilles, se révèle confortable. Autre détail, le dessin imitant l'intérieur d'un canon de pistolet que l'on voit dans chaque générique y figure dans les coussinets internes. A cet ensemble homogène et précieux, Bowers & Wilkins ajoute un bouton marche-arrêt d'un joli rouge vif réhaussant cette édition.

Dangereusement vôtre

Et si l'aspect du casque reste élégant, c'est bien dans les entrailles de ses coques que l'on découvre le précieux travail mené par le constructeur britannique. Ce dernier mise ici sur une membrane en carbone (une pour chaque écouteur) afin de donner une dynamique impressionnante à ses haut-parleurs. Il en résulte une finesse sonore indéniable, notamment pour apprécier les détails avec une balance assez ronde autour des médiums et des aigus. On apprécie également sa réduction de bruit active hybride, même si à notre sens un tel casque s'écoute tranquillement chez soi plutôt qu'en plein cœur d'un métro bondé. Il est à noter qu'à un tel niveau de prix, le Px8 prend en charge les formats audio 24-bits via son port USB-C.

Mission accomplie pour le Px8 007 édition. Bowers & Wilkins réalise presque un sans faute pour les amoureux de la marque et les audiophiles à la recherche d'un casque premium élégant. Presque, car on regrettera toutefois qu'à un tel niveau prix, le constructeur ne propose pas une housse de rangement plus audacieuse que le Px8 classique que l'on trouve à 600 euros. Un modèle qui se différencie d'ailleurs trop peu pour justifier un écart de prix de 200 euros. Reste un casque exclusif et intemporel qui touche au cœur. James Bond, l'espion qui m'a tué...

Px8 007 édition, Bowers & Wilkins, 799 euros.