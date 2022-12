Apple permet désormais de réparer soi-même son iPhone

A l'heure où les constructeurs se mettent à la page des indices de durabilité et de réparabilité, Apple lance ce mardi 6 décembre son programme de réparation en self service. De quoi réparer les bobos de son iPhone chez soi... à condition de s'y connaître un mininum.

On savait Apple particulièrement bien classé parmi les constructeurs proposant des produits high-tech durables. La marque à la pomme avait même été saluée en septembre dernier par le site américain iFixit, spécialisé dans ce domaine, pour avoir fait de l'iPhone 14 «le modèle le plus réparable depuis des années». L'entreprise californienne fait un pas de plus en lançant ce mardi 6 décembre, le self service repair store, un nouveau programme permettant aux «MacGyver en herbe» de réparer eux-mêmes leur téléphone.

Ecrans cassés, batterie à changer, lentille d'appreil photo ébréchée... Les accidents de la vie nous font passer parfois régulièrement chez les réparateurs, et la facture peut rapidement monter. Mais pour faire baisser la note ou éviter qu'un mobile ne finisse au fond d'un tiroir faute de budget, Apple propose sur cette nouvelle page web, des composants et des outils pour accompagner les amateurs qui souhaitent réparer leur iPhone tranquillement chez eux.

Des interventions pas à pas

La firme de Cupertino, qui a déjà lancé ce service aux Etats-Unis, explique ainsi avoir imaginé ces interventions en quatre étapes pour simplifier la tâche. Il est ainsi possible de télécharger un manuel (entièrement en français) en lien avec son modèle de téléphone. Le document invite ensuite à identifier la panne et à déterminer quels outils sont nécessaires pour ouvrir les entrailles de la bête, avant d'intervenir en son cœur pour changer les composants concernés. Il est possible d'acheter ou de louer les outils et de se procurer les composants via un catalogue en ligne très complet, avant d'être livré à domicile.

Un manuel va alors expliquer pas à pas et photos à l'appui comment réaliser l'intervention. Un petit plus pour les adeptes de «do it yourself» qui se sentiraient les épaules pour le faire. Des démarches pour intervenir sur la batterie en toute sécurité, comment accéder à un composant ou bien changer l'écran... Tout y est détaillé.

200 pièces détachées et outils à disposition

Pour l'heure, seuls les manuels des iPhone 12 et 13 sont disponibles, mais les ordinateurs Mac (dotés de puces Apple) sont également concernés. Apple souligne que «plus de 200 pièces détachées et outils sont à disposition». Toutes sont des pièces d'origines qu'utilise la marque américaine. Les sommes peuvent aller de quelques centimes d'euros pour un composant précis à plusieurs centaines d'euros. L'atout étant de faire des économies sur la main d'œuvre.

Des kits d'outils professionnels sont loués à partir de 59,95 euros, afin d'éviter un achat qui pourrait s'avérer plus onéreux. Apple précise qu'ouvrir les iPhone avec ces outils «n'affecte pas la garantie», mais attention à ne pas faire n'importe quoi.

Mieux vaut donc se sentir à l'aise avec l'électronique. Pour rappel, Apple précise que plusieurs milliers de centres et de techniciens sont agréés par la marque pour intervernir sur ses appareils. En Europe, huit clients Apple sur dix habitent à moins de 30 minutes de l'un d'eux.