iPhone : voici comment envoyer un SOS d'urgence par satellite

Depuis ce mardi 13 décembre, il est possible d'envoyer un SOS d'urgence par satellite avec votre iPhone en France et dans certains pays. Une première pour un smartphone et voici comment procéder.

Perdu en pleine nature, blessé lors d'une randonnée en haut d'une montagne, témoin d'une infraction... Les situations d'urgence peuvent être multiples et si la France jouit d'une bonne couverture réseau, des zones blanches sont encore présentes dans certaines régions. En cette fin d'année, Apple a mis en avant une fonctionnalité très attendue : un système permettant de contacter les secours par satellite via une messagerie. Une première sur un smartphone grand public. Ce mardi 13 décembre, la marque à la pomme déploie ce service en France et dans certains pays européens, après l'avoir lancé aux Etats-Unis et au Canada le mois dernier.

Reste que pour accéder à ce SOS d'urgence par satellite, plusieurs étapes sont à suivre auxquelles CNEWS a pu accéder en avant-première.

Quels modèles d'iPhone sont compatibles ?

Attention, le nouveau service n'est accessible qu'en utilisant les modèles d'iPhone 14. C'est à dire les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. Les autres iPhone ne possèdent pas d'antenne spéciale pour entrer en contact avec un satellite. Par ailleurs, il faut veiller à posséder la mise à jour iOS 16.1 ou ultérieure afin de débloquer cette fonctionnalité.

Voici comment y accéder

Il est important de savoir que tout appel d'urgence passera d'abord par les réseaux de téléphonies classiques (2G, 3G, 4G et 5G) mais aussi via le Wifi, le service SOS d'urgence par satellite ne s'active donc qu'en cas d'absence de couverture réseau totale. En somme, si vous vous trouvez dans une zone blanche.

Lorsque vous contactez le 112, le numéro d'urgence reconnu par tous les opérateurs, l'interface de l'iPhone 14 peut témoigner de l'absence de couverture réseau. Une icône verte dotée d'une petite pastille SOS rouge située en bas à droite de votre écran intitulée est alors accessible. Il suffit d'appuyer dessus pour lancer l'interface.

Quelles procédures sont à suivre ?

Attention toutefois, ne lancez une communication de ce genre uniquement en cas d'urgence avérée. Si vous souhaitez vous entraîner à l'utiliser, Apple a néanmoins pensé à tout, puisqu'il est possible de faire des essais pour tester la procédure et ne pas avoir à la découvrir lors d'une vraie situation d'urgence.

Pour se faire, rendez-vous dans l'icône Réglages puis dans l'onglet «appel d'urgence», et enfin faites défilé l'interface jusqu'à «SOS d'urgence par satellite» et appuyez sur «Essayer la démonstration». Le téléphone va alors faire comme s'il était vraiment hors réseau en composant le 112.

Une fois la messagerie de SOS activée, l'interface bascule sur un questionnaire qui va permettre de préécrire un message à destination des secours. «Quelle est l'urgence ?» interroge votre iPhone : problème de voiture ; malaise ou blessure ; infraction ; perdu ou enfermé ; incendie, sont les cas de figures suggérés. «Qui a besoin d'aide ?» : vous ; quelqu'un d'autre ; plusieurs personnes. Quelques informations sont ensuite demandées en fonction des situations. Par exemple dans le cas d'une blessure, on peut expliquer où elle se situe, si on respire bien ou non, etc.

Vient ensuite l'envoi du message aux urgences. On va alors devoir s'orienter pour trouver un satellite, qui poursuit sa course orbitale dans l'espace. Là encore l'interface va nous y aider en nous orientant, comme une boussole, avec un petit radar qui passe au vert lorsqu'une connexion peut être établie. Dans ce cas, le message d'urgence est envoyé, cela peut prendre entre 15 seconde et une minute pour envoyer les informations. Un message préécrit contenant les informations essentielles du petit questionnaire préalable est alors envoyé, ainsi que la position géographique (latitude et longitude). Les secours peuvent également envoyer un message invitant à décrire l'endroit où l'on se trouve pour les aider à vous retrouver.

Un second contact d'urgence aussi prévenu

Il est à noter qu'Apple invite les utilisateurs à également ajouter un de leur proche parmi les contacts d'urgence dans leur iPhone. Cette personne, qui peut être un de vos proches, sera également avertie en temps réel comme les secours de cet échange.

Est-ce que ça marche dans un bâtiment ?

Attention, Apple précise que cette communication par satellite doit réunir plusieurs conditions pour bien transiter. Il ne faut pas se trouver dans un bâtiment, au milieu d'une forêt trop dense ou lorsque le ciel est très chargé (par exemple sous un ciel d'orage avec d'épais nuages). Il faut donc trouver un endroit dégagé. Lorsque nous avons pu essayer ce service en avant-première, nous étions dans une prairie près d'une forêt mais avec un ciel nuageux, la communication passait parfaitement.

Puis-je appeler le 15, le 17 et le 18 avec ?

Il faut d'abord privilégier le 112 pour tous les appels. Concernant les numéros d'urgence classiques tels le 15, le 17 ou le 18, Apple explique qu'ils devraient eux aussi être accessibles lorsque la mise à jour iOS 16.2 sera disponible dans plusieurs mois. Toutefois, le 112 reste la référence, car ce numéro a pour vocation à dispatcher les appels d'urgence vers les services concernés (pompiers, samu, police...).

Le service est-il gratuit ?

Le nouveau service SOS urgence par satellite est gratuit et illimité durant 2 ans à compter de la date d'achat de votre iPhone 14. Apple n'a pas encore précisé combien il coûtera au-delà de cette période de gratuité.

Dans quel pays fonctionne-t-il ?

Pour l'heure, le nouveau service d'Apple ne fonctionne pas sur l'ensemble de la planète et si vous prévoyez un trek au Pérou, mieux vaut opter pour d'autres systèmes. Toutefois, Apple a lancé ce service en France, en Allemagne, en Irlande, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada.

D'autres marques vont-elles proposés ce type de services ?

Si Apple est le premier constructeur de smartphones à intégrer ce type de service, d'autres marques se sont positionnées dessus mais ne l'ont pas encore lancé en France. On sait déjà que le chinois Huawei a intégré une telle option sur ses Mate 50, mais pour l'heure uniquement réservée à la Chine. Enfin, Samsung pourrait lancer ce service dans ses prochains modèles, dès 2023 selon plusieurs médias spécialisés, qui misent sur les futurs Galaxy S23 qui devraient être dévoilés durant le 1er trimestre.