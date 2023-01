Attention aux fausses applications ChatGPT qui cherchent à vous arnaquer

Le vif intérêt des internautes pour ChatGPT a incité des créateurs d'applications à proposer des services autour de cette IA, dédiées à fonctionner sur les smartphones. Mais attention, certaines sont frauduleuses et n'ont d'autres ambitions que de voler vos données ou votre argent.

Il suffit d'ouvrir l'App Store ou le Play Store et d'écrire ChatGPT dans les moteurs de recherche pour voir s'afficher une série d'applications dont le nom évoque une affiliation avec ChatGPT, le célèbre bot conversationnel à la mode.

Elles s'appellent «Genie - GPT AI Assistant», «ChatGPT - Open AI GPT Chat Bot», «Write for me GPT AI Assistant», «GPT Chatbot- AI Plus»... et sont actuellement sur les plates-formes de téléchargement des applications légales. Si certaines n'ont d'autres vocations que de se positionner sur les chatbots, d'autres parviennent à passer entre les mailles du filet et révèlent des pratiques frauduleuses.

Un service trompeur

C'est le cas de la fausse appli «ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3», qui a recontré un gros succès sur l'App Store ces derniers jours. Cette application propose différentes formules d'abonnements payants pour «accéder à ChatGPT dans sa version professionnelle». Problème, l'application n'est pas liée à OpenAI, la plate-forme qui propose officiellement ChatGPT.

Les clients de cette application trompeuse pouvaient débourser 9,90 euros par mois et même 59,90 euros pour un an, toutefois il ne s'agissait pas d'un robot conversationnel aussi performant que le vrai ChatGPT, comme l'a fait remarquer sur Twitter Austen Allred, CEO du Bloom Institute of Technology. Le site spécialisé MacRumors précise même que l'appli «ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3» s'est hissée au rang de deuxième application la plus téléchargée dans la catégorie «Productivité» de l'App Store.

The iOS App Store is full of folks putting ChatGPT into a paid wrapper with ambiguous language that would let you believe you’re paying for ChatGPT pic.twitter.com/3w0rK14E5I — Austen Allred (@Austen) January 7, 2023

Mais d'autres applications sont en train de fleurir sur Android et iOS. Pour éviter tout problème de ce type, ces applications (qui jouent quand même sur les mots GPT, AI et Chat) précisent généralement qu'elles n'ont aucun lien avec la vraie intelligence artificielle ChatGPT. Il convient cependant de se méfier, d'autant que certaines, moins honnêtes, peuvent se concentrer sur le vol de données.

Enfin, précisons qu'il n'y a pas d'application officielle ChatGPT. Pour l'heure, il convient de passer par un navigateur web et de se rendre sur le site d'OpenAI pour interroger cette IA.