Apple HomePod 2023 : quelles sont les différences avec la 1re génération ?

Alors que la première génération de HomePod n'était plus vendue depuis mars 2021, Apple organise le retour de son enceinte intelligente en ce mois de janvier 2023. Au regard de son design identique à celui de son aînée, les différences sont à chercher dans ses entrailles. Les voici.

C'est une surprise de ce début d'année alors que 2023 s'annonce faste pour Apple. Seulement un jour après la présentation de ses nouvelles puces M2 Pro et M2 Max qui équiperont les nouvelles gammes de Mac, la marque à la pomme a choisi de donner une nouvelle vie à son HomePod.

Une enceinte qui avait marqué l'entrée de la société californienne dans cette branche du marché audio en 2017, mais qui avait été retirée des rayons en mars 2021. Parallèlement, les HomePod Mini, compacts et accessibles (109 euros), ont su convaincre. Pourtant, Apple n'avait pas l'intention de laisser tomber ses ambitions autour de son enceinte intelligente premium. Un modèle lancé à 349 euros et qui sera officiellement commercialisée à partir du 3 février.

Pour l'heure et en attendant les premiers tests des audiophiles, il faut se pencher sur les spécificités révélées par Apple pour découvrir les nouveautés inclus dans ce HomePod de 2e génération.

Car le design de l'objet reste le même que son aînée. Alors qu'apporte-t-elle ?

Tout d'abord, c'est avec une règle et une balance que l'on peut noter deux points subtils. Le nouvel HomePod est légèrement plus petit : 168 mm, contre 172 mm pour l'ancien ; mais aussi un peu plus léger : 2,3 kg contre 2,5 kg. Il est à noter que les deux versions restent 100 % filaires, il n'y a donc toujours pas de batterie sur ces modèles afin de déplacer l'enceinte selon ses envies.

Un travail autour de l'acoustique

Il faut donc démonter la bête pour vraiment comprendre les différences. Car le travail mené par Apple a été d'améliorer l'acoustique de son HomePod. Ici on passe de sept à cinq twitters pour les aigus, sensés toutefois délivrer plus de détails, le tout couplé à 360° autour d'un boomer - le même que pour la première génération - pour les graves et les médiums. On note également moins de micros puisque l'on passe de six à quatre pour capter les commandes vocales données à Siri.

Au regard de ce «régime», on peut s'interroger sur la qualité sonore. Toutefois, Apple affirme avoir réussi à améliorer son enceinte tout en pariant sur une forme de sobriété. Car l'ajout majeur est la prise en charge des pistes Dolby Atmos pour un son plus immersif, ainsi qu'une meilleure spatialisation. Un point important pour la marque qui met notamment en avant les albums proposés en Audio Spatial sur sa plate-forme Apple Music où plus de 100 millions de musique sont accessibles.

En outre, il est toujours possible d'appairer deux HomePod pour en faire une paire stéréo. Apple expliquant d'ailleurs qu'il est possible d'appairer un ancien HomePod et un nouveau, mais que certains formats ne seront pas pris en compte comme le Dolby Atmos dans ce cas.

Une enceinte pour un foyer connecté

L'entreprise de Cupertino met également l'accent sur les fonctionnalités domotiques et connectées de son enceinte. Si la précédente génération permettait d'interagir par le biais de Siri avec des appareils connectés à l'application Maison, il est précisé que le HomePod de 2e génération est compatible avec le protocole Matter, un standard ouvert qui permettra, on l'imagine, de connecter l'enceinte avec d'autres appareils. On sait également que le nouvel HomePod intègre des capteurs de température et d'humidité. Enfin, l'usage de ses micros lui permettra de savoir si l'alarme d'un détecteur de fumée retentit dans votre foyer, le HomePod pouvant dès lors envoyer une notification sur les iPhone de la famille.