Samsung Galaxy S23 : voici tout ce qui change par rapport aux S22

Samsung vient de dévoiler ses Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ce mercredi 1er février. Une gamme de smartphones premium à laquelle CNEWS a pu accéder en avant-première afin de mieux comprendre les différences avec leurs aînés de la famille S22 sortie il y a un an.

C'est un nouveau tournant pour les amateurs d'images. Samsung a levé le voile sur ses nouveaux flagships de l'année : les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Trois modèles attendus et qui ont été présentés lors d'une keynote ce 1er février à San Francisco aux Etats-Unis. Un événement qui a mis en lumière les nouveautés qui équiperont ces smartphones dont le lancement commercial est prévu le 17 février prochain, avec des prix oscillant entre 959 euros pour le moins cher des Galaxy S23 à 1.839 euros pour le plus cher des S23 Ultra.

Des tarifs en hausse

L'inflation touchait déjà les téléphones mobiles de ses concurrents, Samsung annonce lui aussi une hausse des prix pour ses Galaxy S23. L'augmentation est en moyenne de 100 euros sur ses tarifs par rapport à ceux des Galaxy S22 sortis l'an passé. Ainsi, le S22 (128 Go) était vendu 859 euros, le S23 (128 Go) est affiché au prix de 959 euros. Les Galaxy S23+ (128 Go) commencent à 1.219 euros, quand le S22+ était tarifé à 1.059 euros. Enfin, le fleuron de la famille, le S23 Ultra (256 Go) sera proposé au prix de 1.419 euros, soit une hausse 160 euros avec le S22 Ultra, qui misait sur un prix de départ à 1.259 euros. Une hausse qui correspond à ce que propose aussi la concurrence dans son ensemble et au marché. Enfin, il est à noter que la version la plus chère de la gamme s'appuyant sur un S23 Ultra (1 To) sera à 1.839 euros.

Des offres de précommandes entre le 1er et le 16 février implique le doublement de la mémoire pour les mêmes prix. Un point intéressant puisqu'un modèle les clients qui précommanderont par exemple le S23 256 Go sera au prix du S23 128 Go, soir 959 euros.

Un design plus homogène

Si plusieurs clients avaient pointé du doigt une différence entre les S22 et S22+ en comparaison avec le S22 Ultra qui introduisait une incrusation des capteurs dans leur coque, en 2023, la nouvelle gamme S23 se veut plus homogène afin de rendre les trois modèles rapidement indentifiables. Les fans des Galaxy S ont donc désormais tous droit à ces capteurs intégrés dans les châssis sans décrochement. Un geste design qui épure encore un peu plus l'image des S23 et qui les rend ainsi plus élégants. On notera toutefois que les modèles S23 et S23+ conservent des bords arrondis quand le modèle Ultra, plus massif, et intégrant le fameux S Pen reste dans un format plus anguleux.

Côté écran, Samsung abandonne des dalles courbées sur les côtés pour offrir une surface plus plate. Les dalles restent parmi les meilleures du marché et Samsung les décline en trois formats. On retrouve du 6,1 pouces pour le S23 et du 6,6 pouces pour le S23+, tous deux en FHD+, tandis que le S23 Ultra s'affiche sur 6,8 pouces en QHD+.

Un équipement photo impressionnant

S'il y a bien un point qui symbolise la gamme Galaxy S, c'est son équipement photo où Samsung a toujours mis son savoir-faire et ses innovations chaque année. Véritable vitrine technologique, le S23 Ultra est ici le mieux armé de cette cuvée 2023. Ce modèle premium propose un capteur principal de 200 Mpixels, pour réaliser des prises de vue avec un niveau de détail impressionnant.

Des clichés qui pèsent toutefois très lourd, il est donc important d'alterner avec le capteur 12 Mpixels qui fait quant à lui entrer bien plus de lumière pour les photos nocturnes ou peu éclairées. On retrouve évidemment un ultra grand angle de 12 Mpixels, un zoom optique 10x de 10 Mpixels mais aussi un capteur dédié aux portraits avec un zoom 3x (10 Mpixels).

En incluant un capteur de 200 Mpixels, Samsung réalise ici une démonstration de force et abandonne son capteur de 108 Mpixels qui équipait le S22 Ultra. Et pour les photographes, sachez qu'avec ce super capteur il sera possible d'exporter ses fichiers au format RAW en natif. Il est aussi possible de sélectionner une option 50 Mpixels afin de trouver un compromis entre détails et ouverture.

Enfin, l'objet sera capable de filmer jusqu'en 8K à 30 images par seconde. Enfin, un capteur en façade de 12 Mpixels pour les selfies est aussi de la partie avec une meilleure qualité pour les selfies de nuit, explique-t-on chez Samsung.

Du côté des modèles S23 et S23+, Samsung reste sur un grand angle de 50 Mpixels, un ultra grand angle de 12 Mpixels et un zoom optique 3x. Du classique déjà éprouvé sur la gamme S22, mais qui ici revient avec quelques améliorations logicielles.