ChatGPT Plus : prix, abonnement, avantages... tout savoir sur la version payante de l'IA

Désormais disponible en France, la version payante de ChatGPT entend offrir un accès premium. Baptisée ChatGPT Plus, cette offre promet un accès prioritaire et des réponses surboostées.

Avec plus de 100 millions d'utilisateurs à travers la planète, le robot conversationnel ChatGPT a réussi à médiatiser son entrée depuis décembre dernier. Accessible gratuitement, l'intelligence artificielle d'OpenAI cherche également un business modèle attractif en proposant une version premium et payante. Cette nouvelle offre est désormais accessible en France.

Combien coûte ChatGPT Plus ?

Si le site officiel de ChatGPT annonce que la version Plus est accessible au prix de 20 dollars par mois, il est important de retenir que ce prix concerne nos voisins américains. En réalité, l'abonnement présenté aux Français est accessible pour 24 dollars par mois, puisqu'il convient d'y ajouter la TVA de 20 %, soit environ 22,50 euros. Mais l'abonnement est bien facturé en dollars, le prix, sur la facture, fluctuera donc en fonction du cours des deux monnaies.

Comment s'abonner au service ?

Avant propos, OpenAI précise que ChatGPT reste bien un service accessible gratuitement. La version Plus, donc payante, entend toutefois intégrer certains avantages pour les utilisateurs qui mettront la main au portefeuille.

Pour s'abonner, il convient de se rendre sur la page web officielle de ChatGPT et de vous connecter avec vos identifiants. Dans la colonne de gauche, vous allez voir un onglet «Upgrade to Plus» (photo ci-dessous). Les étapes de l'abonnement sont ensuite décrites pour procéder au paiement mensuel.

Quels avantages sont offerts ?

La souscription à ChatGPT Plus ouvre l'accès à plusieurs avantages. A commencer par un accès garanti et prioritaire à la plate-forme. En effet, le succès rencontré par ChatGPT depuis la fin 2022 oblige parfois à attendre plusieurs minutes pour pouvoir accéder au robot conversationnel et obtenir une réponse de sa part, principalement lors de périodes de pointe.

En outre, l'abonnement assure également un temps de réponse plus rapide, puisque votre connexion est prioritaire. Enfin, l'ensemble des nouveautés et des améliorations qui seront apportées à ChatGPT seront accessibles en avant-première. Entendez par là que les abonnés pourront notamment tester avant tout le monde les avancées d'OpenAI.