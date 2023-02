ChatGPT, Bard, Ernie Bot... : qui sont ces robots conversationnels et que vont-ils changer dans nos vies ?

Après les NFT en 2021 et le métavers en 2022, «robot conversationnel» est la formule à la mode dans le secteur des nouvelles technologies. Alors que ChatGPT en popularise les usages depuis décembre dernier, Google avec Bard, et le chinois Baidu avec Ernie Bot se positionnent également sur ces nouvelles intelligences artificielles. Petit aperçu des acteurs en présence et de leurs ambitions.

Moins de 24 heures après l'annonce de Bard, le nouveau robot conversationnel de Google, le géant chinois Baidu a répliqué ce mardi 7 février avec Ernie Bot, sa propre intelligence artificielle. Quelques heures plus tard, c'est Microsoft qui a annoncé l'intégration d'une IA dans son moteur de recherche Bing. Trois annonces coup sur coup qui soulignent surtout les ambitions des grands groupes dans ce domaine, alors que ChatGPT, d'OpenAI, gagne en popularité.

ChatGPT, le poulain d'OpenAI et microsoft

Depuis décembre, ChatGPT fait couler beaucoup d'encre sur le Web, et avec déjà 100 millions d'utilisateurs en deux mois d'ouverture au grand public, cette intelligence artificielle suscite toutes les convoitises. A commencer par celles de Microsoft qui a investi plusieurs milliards de dollars dans cette plate-forme.

La presse américaine affirmait que le géant de l'informatique américain aurait déjà injecté plus de 3 milliards de dollars et s'apprêterait à ajouter 10 milliards de plus sur la table, dans le but d'intégrer au plus vite cette IA à sa suite de logiciels, ce qui est déjà le cas pour Teams par exemple. C'est désormais chose faite puisque Microsoft a annoncé mardi 7 février la création de Prometheus, une IA intégrée au moteur de recherche Bing et au navigateur Edge. Basée sur ChatGPT, elle serait toutefois «beaucoup plus puissante» que le robot d'OpenAI. L'intégration de ce type d'outils génératifs - qui assiste l'humain dans sa tâche pour lui faire gagner du temps - dervait à terme concerner tous les logiciels Microsoft, notamment Office 360.

Le nouveau Bing est en version test pour l'instant. Outre des résultats plus pertinents et plus complets, le moteur de recherche doit pouvoir répondre directement aux questions des internautes, tout en ajoutant «des liens qui renvoient vers d'autres pages sur le web», précise-t-on.

Ces chiffres colossaux démontrent déjà tout l'engouement pour les robots conversationnels. ChatGPT est désormais presque partout, des élèves qui lui demandent de générer des dissertations à des entreprises qui réclament des process pour leur comptabilité, en passant par des cybercriminels qui la détournent déjà pour obtenir des lignes de codes afin de réaliser des logiciels malveillants. Le boom des usages semblent «exponentiel». D'où l'arrivée rapide de nouveaux rivaux.

Bard, le challenger créé par Google

Alors que certains médias décrivaient un géant Alphabet/Google qui «vacille» en ce début d'année 2023 en raison de la montée de ChatGPT, il a fallu attendre février pour observer la riposte de ce groupe. Lundi 6 février, la société californienne a donné un nom à son projet alternatif d'IA générative. Projet sur lequel elle travaille depuis plusieurs années. Baptisé Bard, ce robot conversationnel vient d'être lancé dans la foulée en phase de test.

«Bard a pour ambition de combiner l'étendue des connaissances du monde avec la puissance, l'intelligence et la créativité de nos grands modèles de langage», a expliqué Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet, maison mère de Google.

Pour se différencier de ChatGPT, Google promet une IA capable de s'appuyer sur les informations contenues sur le Web. Un point important, puisque ChatGPT ne s'appuie pas sur cette source, mais sur des contenus enregistrés qui remontent à 2021 mais pas encore après - même si une mise à jour est prévue -, d'où l'observation d'inexactitudes lors de certaines réponses. Avec Bard, Google entend pouvoir combiner ses modèles linguistiques avec l'étendue des connaissances mondiales. Le groupe Alphabet, qui possède Google, affirme par exemple être capable de générer des musiques pour accompagner les paroles d'une chanson. Un exemple parmi tant d'autres de l'usage d'une telle technologie.

Ernie Bot, le rival porté par Baidu

Il n'y a pas qu'aux Etats-Unis que les robots conversationnels suscitent l'intérêt. En Asie et plus particulièrement en Chine, le groupe Baidu compte lancer dans les prochains mois son IA : Ernie Bot. Un robot conversationnel à ne pas sous-estimer par rapport à ses concurrents américains, puisque Baidu est le moteur de recherche le plus populaire dans l'Empire du milieu. Le groupe diversifie ses activités depuis quelques années et est déjà présent dans l'intelligence artificielle, notamment avec les voitures autonomes, ou encore dans les infrastructures liées au cloud.

Côté calendrier, la firme Baidu, basée à Pékin, «devrait être en mesure de terminer en mars les tests internes d'Ernie Bot. Ce dernier sera ensuite mis à la disposition du grand public à une date non précisée», a annoncé une porte-parole à l'AFP.

On ne sait toutefois encore que très peu de choses sur Ernie Bot, mais on peut imaginer qu'il sera le grand rival chinois des projets américains. Une annonce qui a d'ailleurs été bien accueillie en Asie, puisque les actions de Baidu ont bondit de 15 % ce mardi à la Bourse de Hong Kong.