iPhone 14 Pro Max : combien coûte-t-il à produire vraiment ?

Avec un prix de départ de 1.479 euros, c'est l'un des smartphones les plus chers du marché en 2023. L'iPhone 14 Pro Max est aussi le modèle le plus cher de la gamme depuis le lancement du tout premier iPhone en 2007. Mais combien coûte-il à Apple de le fabriquer ?

Dans la famille des iPhone 14, le modèle Pro Max est devenu la référence chez Apple, mais c'est aussi le modèle le plus cher de l'histoire de la marque. Proposé à partir de 1.479 euros, son prix est en hausse de 220 euros par rapport à l'iPhone 13 Pro Max, sorti en 2021 et donc disponible à partir de 1.259 euros. Un rapport de CounterPoint Research, spécialiste du marketing dans le secteur des technologies, a été rendu public ce lundi 13 février par 9to5mac et l'on peut y découvrir une estimation du vrai prix de ce smartphone haut de gamme.

Ce document, qui n'a pas été confirmé, ni infirmé par Apple, avance ainsi que le coût de production d'un iPhone 14 Pro Max de 128 Go était d'environ 454 dollars (environ 421 euros) hors taxes pour la seule fabrication des pièces nécessaires à son assemblage. Un coût qui représente environ un tiers de son prix de vente. CounterPoint Research souligne, dans son rapport, que ce coût est 3,4 % plus cher que pour l'iPhone 13 Pro Max.

Des composants qui font grimper la facture

Parmi les composants qui font grimper la facture, on retrouve la puce A16 Bionic qui représente 20 % du coût total des composants, tandis que la fabrication de l'écran comportant le fameux îlot dynamique à la place de l'encoche représente 20 % des coûts de l'iPhone. Enfin, le capteur principal de 108 Mpixels représente 11 % du prix.

Toutefois, le coût d'un iPhone ne se limite à la fabrication des composants et Apple doit intégrer de nombreux coûts supplémentaires. Ainsi, plusieurs autres éléments entrent dans son prix final. Apple étant seul à proposer iOS doit en répercuter le coût de développement, contrairement à Android proposé par Google et présent chez de nombreuses autres marques concurrentes.

La recherche et le développement de nouvelles technologies, ainsi que l'ajout du transport des stocks, le marketing, le packaging et le conditionnement pour la vente viennent alourdir la facture. Tous ces éléments, n'ont pas été rendus publics par le rapport de CounterPoint Research. Enfin, ajoutons aussi la TVA à 20 % sur le prix de vente final.