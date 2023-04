Projet d'intelligence artificielle sur Twitter : ce que l'on sait (déjà) du projet d'Elon Musk

Elon Musk a investi dans l’intelligence artificielle (IA) pour Twitter afin de développer le réseau social. Face aux inquiétudes, il a également signé un accord avec de nombreux chercheurs afin de faire une pause dans la recherche sur les IA de dernière génération.

Elon Musk a de grands projets pour Twitter. D’après des informations révélées le mardi 11 avril par Insider, le milliardaire aurait largement investi dans l’intelligence artificielle pour le réseau social.

Pour ce projet, qui devrait contenir un modèle de langage, il aurait acheté près de 10.000 processeurs graphiques. Les modèles de langages pourront, à partir d’une très grande quantité de données, générer différentes sortes de textes et répondre à des questions posées par les utilisateurs via des interfaces comme ChatGPT ou Bard.

Depuis son rachat de Twitter, Elon Musk aurait également embauché plusieurs spécialistes de l’IA comme Igor Babuschkin et Manuel Kroiss. Tous les deux sont passés sont par DeepMind, filiale d’IA Alphabet, maison mère de Google.

Une histoire qui suit son cours, puisque fin février, le site The Information avait indiqué qu’Elon Musk essayait déjà de constituer une équipe afin de rivaliser avec OpenAI, après le succès de ChatGPT.

La recherche sur l'IA en pause pendant six mois

Quasiment tous les géants de la tech, des entreprises aux réseaux sociaux en passant par de nombreuses start-up ont décidé d’investir dans le système d’IA générative. Cependant, la progression ultra-rapide de ces technologiques suscitent des inquiétudes, en particulier depuis que Sam Altman, dirigeant d’OpenAI, a expliqué que les programmes seront «plus intelligents que les humains en général».

Afin d’apaiser les inquiétudes, des centaines de dirigeant, personnalités et universitaires ont signé un accord afin d’appeler à une pause de six mois dans la recherche sur les IA plus puissantes que ChatGPT-4, dernier modèle d’OpenAI.

Dans cet accord, les signataires, dont Elon Musk fait partie, ont évoqué les risques liés à cette technologie en s’interrogeant de la façon suivante : «Est-il souhaitable de développer des esprits non humains qui pourraient au final nous dépasser en nombre, en intelligence et nous remplacer ?»