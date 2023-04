Twitter : Elon Musk annonce que le réseau social va proposer d’acheter des articles de presse à l’unité

Twitter va bientôt proposer à ses utilisateurs d’acheter des articles de presse à l’unité, a annoncé Elon Musk, ce samedi 29 avril.

Des articles de presse à acheter à l’unité. C’est la proposition qu'Elon Musk va mettre en place à partir du mois prochain sur Twitter. Une solution plusieurs fois proposée par d’autres entreprises, mais dont le modèle économique reste à prouver.

«A partir du mois prochain, cette plateforme (Twitter) permettra aux éditeurs de médias de faire payer les lecteurs, article par article, en un simple clic», a écrit le patron du réseau social, qui ne cesse de lancer de nouveaux projets - parfois dans la confusion - depuis qu’il a racheté l’entreprise américaine.

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.





This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.…

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2023