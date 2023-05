Apple WWDC 2023 : casque de réalité mixte, iOS 17, MacBook Air... A quoi faut-il s'attendre lors de la keynote du 5 juin ?

Serait-ce LA keynote qu'il ne faudra pas manquer en cette année ? Annoncée officiellement ce mardi, la WWDC 2023 d'Apple aura lieu le 5 juin à 19h (heure française). S'il ne fait aucun doute qu'iOS 17 sera présenté de manière détaillée, un autre gros morceau pourrait enfin se montrer : le fameux casque de réalité mixte de la marque à la pomme. Plusieurs indices le laissent entendre.

Le rendez-vous est donné pour les fans de technologie et d'Apple. La société de Cupertino organisera sa célèbre conférence annuelle des développeurs le lundi 5 juin à 19h (heure française). Une keynote qui sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube de la marque, mais aussi sur Apple.com. Surtout, celle-ci pourrait être historique en dévoilant les premiers éléments de son casque de réalité mixte (virtuelle et augmentée) maison. Le reste de la WWDC se déroulera jusqu'au vendredi 9 juin.

Des indices concordants autour d'un casque de réalité mixte ?

Plusieurs internautes n'ont pas manqué de souligner plusieurs rumeurs ces derniers mois autour du projet de casque de réalité mixte d'Apple. Un appareil que l'on sait en chantier depuis plusieurs années du côté de la firme californienne. Apple travaille également depuis juin 2017 avec son système ARkit pour proposer des applications en réalité augmentée sur ses iPad et iPhone. Le casque en question devrait ainsi parachever ces dernières années de développement alors que Meta et Microsoft notamment ont déjà présentées des casques fonctionnels à la fois professionnels et grand public.

Les invitations envoyées à la presse (voir notre photo d'illustration de l'article) et aux développeurs pour la WWDC 2023 présentent notamment le design d'un oiseau, comme une pie, mais à y regarder de près, il peut aussi dévoiler quelques éléments de design d'un casque avec ses courbes évoquant une visière et la queue de pie symobilsant une attache au niveau du crâne, comme c'est souvent le cas pour un objet de ce genre.

Plusieurs analystes affirment que le premier casque d'Apple dans ce domaine pourrait concerner d'abord les professionnels, avec un objet pouvant être commercialisé autour des 3.000 euros, mais doté de technologies de pointe.

Un MacBook Air de 15 pouces ?

Autre rumeur affolant les fans de la marque américaine, la présentation probable d'un MacBook doté d'un écran de 15 pouces. Une première pour le modèle habitué généralement à des écrans 13 pouces environ (13,3 pour la dernière version en date). Une présentation hardware du produit serait donc possible, même si là encore rien n'a été confirmé, ni infirmé par Apple.

Ce qui est fort probable en revanche, c'est la présentation de MacOS 14 puisque l'entreprise profite traditionnellement de la WWDC pour présenter ses différents logiciels pour inviter les développeurs à bâtir leurs projets dessus.

Des iPhone et iPad boostés à iOS 17

Surtout, la WWDC 2023 sera marquée par la présentation d'iOS 17. C'est en effet le moment le plus attendu de cet événement qui se déroule sur près de cinq avec les développeurs venus de différents pays à Cupertino. Les avancées logicielles du système qui équipe les iPhone et les iPad devraient permettre de savoir également si une intercompatibilité se profile avec le casque de réalité mixte de la marque. Enfin, l'Apple Watch ne devrait pas être en reste puisque la montre connectée d'Apple devrait aussi avoir droit à une nouvelle mouture de watchOS.