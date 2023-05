Apple va sillonner les routes de France pour cartographier le pays

Durant les prochaines semaines, vous croiserez peut-être par hasard dans votre région un véhicule un peu spécial, ou passerez sans le savoir à côté d’un individu doté d’un sac à dos Apple. Deux technologies chargées de cartographier le pays.

Cet été, la firme américaine va poursuivre sa cartographie de l’Hexagone. Jusqu’au 21 juillet, des personnes équipées d’un sac à dos Apple, sillonneront les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. L’objectif étant d’offrir la meilleure expérience possible aux piétons, avec plus de détails et des informations plus précises sur les lieux.

Cette technologie est utilisée pour collecter des images et des données, notamment dans les endroits où il n’est pas possible de conduire (rues piétonnes, parcs, places, etc.), et les stations de transport en commun, où les données peuvent être utilisées pour créer des cartes 2D. C’est une version plus compacte du système de collecte par véhicules.

Mais du 20 mai au 18 septembre, ces véhicules Apple parcourront aussi le pays, afin de récupérer des données qui seront utilisées pour améliorer l’application Plans ainsi que la fonctionnalité vue à 360º. Des voitures développées par la marque californienne, imitant celles du concurrent Google. En effet, ce dernier ne cesse de pousuivre le développement de son application Street View.

Un projet de refonte globale

Cette remise à niveau était nécessaire pour Apple, après des débuts catastrophiques. En 2012, l’entreprise avait annoncé le lancement de sa propre application de cartographie, défiant ainsi ouvertement le géant du web, Google. Problème, cette première version fut un échec cuisant, et a rapidement été considérée comme la pièce la plus embarrassante et la moins utilisable qu’Apple n’a jamais sorti. Le service, proposé sous iOS 6 à l'époque, était ainsi raillé pour ses nombreuses erreurs.

En 2012, il pouvait être dangereux de s'aventurer dans les rues d'Helsinki en suivant l'application Apple compte tenu de ses nombreux bugs.

Tim Cook, PDG de la firme, avait même invité dans une lettre d’excuse, ses utilisateurs à se tourner vers ses concurrents : «Chez Apple, nous nous efforçons de faire des produits qui offrent la meilleure expérience possible à nos clients. Avec le lancement de nos cartes la semaine dernière, nous n'avons pas rempli cet engagement», s'était-il alors excusé.

Ces dernières années, Apple a donc entrepris de grands travaux dans l’optique d’offrir une application à la hauteur de la marque, et capable de concurrencer la référence du secteur, Google Maps. Reparti de zéro, Apple reconstruit sa carte dans le monde entier. La nouvelle version a déjà été déployée aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, ou encore en Allemagne, et des pays sont mis à jour chaque année.

L’été dernier, Apple Plans avait fait peau neuve en France, proposant des cartes beaucoup plus précises, un guidage vocal amélioré et la nouveauté Look Around. En levant le téléphone, les utilisateurs peuvent également scanner des bâtiments, permettant d’obtenir des informations sur les monuments des grandes villes, facilitant les visites.

Par cette nouvelle opération de cartographie, la marque s’engage à «protéger votre vie privée lors de la réalisation de ces enquêtes. Par exemple, nous allons censurer les visages et les plaques d’immatriculation sur les images publiées dans Look Around».