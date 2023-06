Meta Quest 3 : prix, date de sortie... Ce qu'il faut savoir du prochain casque de réalité mixte de Meta

Mark Zuckerberg prépare le terrain pour son nouveau casque de réalité mixte. Le Meta Quest 3 a été dévoilé officiellement ce jeudi 1er juin. Un modèle attendu pour la fin de l'année et qui devrait offrir des nouveautés intéressantes.

Alors qu'Apple devrait lever le voile sur son tout premier casque de réalité mixte (combinant réalité virtuelle et réalité augmentée) lors de sa keynote du 5 juin, le groupe Meta vient de dégainer un nouveau modèle comme pour rappeler qu'il est précurseur dans ce domaine depuis plusieurs années. Le Meta Quest 3 a été dévoilé ce jeudi et devrait offrir une expérience haut de gamme pour le grand public qu'il espère séduire.

Quel prix coûtera-t-il ?

La présentation du Meta Quest 3, attendu pour prendre la relève du modèle précédent lancé fin 2020 en France, a permis de lever le voile sur son prix. Et il faudra débourser un minimum de 569,99 euros pour se procurer la version de base pouvant intégrer 128 Go de données. Il sera toutefois possible d'ajouter un stockage plus important, mais pour un prix supérieur qui n'a pas encore été spécifié par Meta.

Quand sera-t-il disponible ?

Meta n'a pas communiqué de date pour le lancement de son nouvel appareil de réalité mixte. Surtout, le groupe californien garde encore quelques infos sous sa manche puisqu'une nouvelle conférence Meta Connect est annoncée pour le 27 septembre. Date à laquelle «plus d'informations seront communiquées», précise-t-on. Une sortie commerciale pour la fin de l'année, au moins pour les Etats-Unis, paraît crédible.

Il est à noter qu'une baisse de prix accompagne désormais le Meta Quest 2. A partir du 4 juin, Meta proposera son casque actuel au prix de 349.99 euros pour la version 128 Go, contre 449 euros environ pour le prix actuel, et 399.99 euros pour la version 256 Go, contre 479 euros.

Quelles différences avec le Meta Quest 2 ?

Le Meta Quest 3 intègre une première évolution notable par rapport à son aîné : le rendu visuel. Le casque profite d'un design plus fin et moins épais que le Quest 2. La résolution est ici améliorée, on parle d'une résolution beaucoup plus importante, pour offrir plus de finesse et un meilleur champ visuel.

Le Quest 3 entend proposer une véritable expérience de réalité mixte avec «la possibilité de reconnaître et interagir intelligemment avec les objets de votre espace environnant en vous permettant de naviguer dans cet espace de manière naturelle et intuitive, ce qui était pratiquement impossible auparavant». Meta poursuit : «La couleur stéréoscopique haute-fidélité Passthrough, l’apprentissage automatique innovant et la perception spatiale vous permettent d’interagir simultanément avec le contenu virtuel et le monde physique». Meta entend proposer par exemple des jeux de société virtuels qui prendraient vie sur la table du salon. Une technologie qui n'est en réalité pas nouvelle mais qui pourrait ici trouver de véritables applications plus convaincantes.

Enfin, les manettes Touch Plus ont été repensées afin de proposer un système plus simple d'usage. Les arceaux qui entouraient les poignets du Meta Quest 2 ont ici été abandonnés afin d'intégrer le système TruTouch Haptics des manettes du casque haut de gamme Meta Quest Pro.