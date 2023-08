iPhone 15 : nouveautés, date de sortie… Tout ce que l’on sait

Les futurs iPhone 15 apporteront-ils une vraie rupture dans la gamme de smartphones signés Apple ? Si le secret est encore bien gardé, plusieurs fuites le laissent entendre. Voici donc tout ce que l'on sait à propos des nouveaux modèles prévus pour cet automne.

Septembre prochain devrait être le théâtre de la traditionnelle keynote de rentrée d'Apple. Et avec elle l'annonce des iPhone 15 et iPhone 15 Pro est particulièrement attendue. D'autant que ce cru 2023 devrait apporter une rupture tant sur le plan du design que des spécifités, selon les premiers éléments rapportés par les spécialistes de la marque à la pomme. Rappelons que, comme à son habitude, Apple entretient le plus grand secret autour de ses produits et ne confirme, ni n'infirme aucune des fuites ou rumeurs qui sont divulguées.

Quand les iPhone 15 seront-ils lancés ?

Cet automne devrait sans surprise être la fenêtre de lancement des nouveaux téléphones d'Apple. Si la date de la keynote qui les révélera devrait se situer autour de la mi-septembre, la disponiblité des iPhone suit généralement celle-ci de quelques semaines si l'on se base sur le calendrier habituel d'Apple. L'idée étant que ses appareils soient en boutique pour profiter de la fin d'année et des fêtes.

Auront-ils un nouveau design ?

© UNIVERSEICE/TWITTER

S'il est encore trop tôt pour affirmer que le changement design sera réellement en rupture avec les précédents modèles, plusieurs indices laissent à penser qu'Apple prépare quelque chose de différent. A commencer par les informations avancées par le journaliste Mark Gurman, chez Bloomberg, habituellement bien renseigné. Celui-ci avance que les dalles équipant les iPhone 15 permettraient d'offrir des écrans quasiment sans bordures. Apple miserait ici sur une technologie appelée LIPO-OLED (LIPO pour Low-Injection Pressure Over-molding). En clair, le moulage de l'écran permettrait d'avoir des bordures noires fines de 1,5 millimètres de largeur, contre 2,2 mm sur les iPhone 14. Un effet qui serait bluffant sur le modèle iPhone 15 Pro Max.

Toujours sur le plan de l'habillage, les iPhone 15 Pro profiteraient d'un cadre courant sur les tranches tout en titane. Un métal qui présentera l'avantage d'être plus léger, résistant et laissant moins de traces de doigts apparentes que l'acier utilisé jusqu'à présent.

Vers la fin de la prise lightning

C'est un détail assez notable pour être mentionné. Les iPhone 15 devraient abandonner la fameuse prise lightning lancée avec les iPhone 5 pour adopter une prise USB-C, comme les iPad. C'est en effet pour répondre à une règle européenne imposant une unité parmi les prises permettant la recharge des smartphones et de nombreux appareils électroniques. Les iPhone ne pouvaient dont plus y couper.

un nouveau bouton paramétrable

Cette mouture 2023 de l'iPhone sera aussi l'occasion pour la marque d'introduire un bouton sur sa tranche auquel les utilisateurs pourront associer une fonction. C'est le fameux bouton de mise en sourdine qui pourrait être sacrifié pour laisser la place à un bouton multifonction. Il pourrait alors être possible par exemple d'assigner à ce bouton le fait de servir de déclencheur pour l'appareil photo, comme c'est le cas déjà sur certains smartphones concurrents.

Des blocs photos revus

C'est un point qui évolue forcément chaque année sur toutes les générations d'iPhone : le bloc photo. Un point qui s'avère toujours perfectible et sur lequel Apple veille. Ainsi, les iPhone 15 et 15 Pro auront droit chacun à leurs évolutions, comme croit le savoir le journaliste Mark Gurman. Du côté des iPhone 15, le bloc hériterait du fameux capteur 48 Mpixels introduit sur les iPhone 14 Pro l'an passé. De leur côté, les iPhone 15 Pro verraient leur capteur 48 Mpixels profiter de nouvelles améliorations, un zoom optique plus large et un téléobjectif périscopique qui pourrait atteindre un zoom 10x.

Des processeurs forcément plus puissants

Autre spécificité qui ne sera pas une surprise, le remplacement des processeurs des iPhone de 2023. Ainsi, la famille iPhone 15 devrait recevoir les A16 Bionic des iPhone 14 Pro de l'année dernière, tandis que les iPhone 15 Pro seront dotés du tout dernier processeur A17 Bionic. L'efficience pourrait là encore être améliorée, avec un mobile plus puissant mais aussi moins énergivore pour soulager la batterie.