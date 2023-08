OnlyFans : le propriétaire du site a engrangé plus de 310 millions d’euros de dividendes en 2022

Leonid Radvinsky, le propriétaire du site britannique OnlyFans proposant notamment des contenus pour adultes, a empoché 336 millions de dollars, soit plus de 310 millions d’euros, de dividendes l’an dernier selon le bilan financier déposé jeudi 24 août par la maison mère de la plate-forme.

Des chiffres records pour la société et son unique actionnaire. D’après le bilan financier déposé jeudi par la maison mère d’OnlyFans, Fenix International Limited, le propriétaire du site britannique Leonid Radvinsky a engrangé 336 millions de dollars, soit plus de 310 millions d’euros, de dividendes en 2022.

FLASH | L'année dernière, le propriétaire d'#OnlyFans aurait touché 336 millions de dollars de dividendes, soit l'équivalent de presque 1 million de dollars/jour.





À titre de comparaison, c'est presque 3x plus que ce qu'a touché Kylian #Mbappé au cours de la même année. pic.twitter.com/2TbxctRV4f — Cerfia (@CerfiaFR) August 29, 2023

Selon les documents déposés jeudi auprès de la Companies House (l'équivalent britannique du registre du commerce), l’unique actionnaire de la société a récupéré près de 1,3 million de dollars, soit 1,2 million d’euros, pour chacun de ses 260 jours de travail l’an dernier.

Le bilan financier d’Onlyfans communiqué a aussi fait état d’un chiffre d’affaires 2022 de 1,1 milliard de dollars, soit 1,02 milliard d’euros et d’un bénéfice avant impôt de 525 millions de dollars, soit 485,71 millions d’euros. La base utilisateurs de la plate-forme a également plus que doublé entre 2021 et 2022 pour atteindre les 188 millions de personnes.

Une expérience solide dans l’industrie du porno

Le propriétaire ukraino-américain de 41 ans d’OnlyFans a eu une large expérience dans l’industrie pornographique. Selon Forbes, il a commencé sa carrière en fournissant des mots de passe «piratés» aux utilisateurs de sites X pour accéder à des contenus illégaux comme des artistes mineurs, des jeux d’argent et de multiples activités du marché gris.

A l’âge de 17 ans, Leonid Radvinsky a pris la direction d’un réseau de 11 sites pornographiques nommé «Cybertania». En 2022, il a fondé MyFreeCams, un site pornographique présentant des «modèles» se déshabillant et offrant des performances sexuelles sur des webcams. En 2018, il a finalement pris une participation majoritaire dans OnlyFans, deux ans après sa création par Guy Stokely, son frère Thomas et son fils Timothy à Londres.

Pour rappel, le site permet à des créateurs d’inventer et publier des contenus exclusifs par le biais d'un service d'abonnement. OnlyFans conserve 20 % de tous les paiements effectués sur la plate-forme, donnant ainsi les 80% restants aux créateurs.