X (ex-Twitter) : quelles seront les conditions pour passer des appels audio et vidéo ?

Les appels audio et vidéos seront prochainement disponibles sur X (ex-Twitter), comme l'a indiqué Elon Musk jeudi 31 août. Mais quelles sont les conditions pour y avoir accès ?

X se rêve aussi en concurrent de WhatsApp. Passer des appels audio et vidéo seront des fonctionnalités de X a indiqué son propriétaire Elon Musk via sa propre application. Et de nombreux internautes s'interrogent sur les conditions qu'ils devront remplir alors qu'un système d'abonnement payant existe sur la plate-forme. Mais, a priori, les choses seront plus simples...

«Les appels audio et vidéo arrivent sur X», a écrit Elon Musk dans un message sur son réseau, sans indiquer la date de lancement de ces nouvelles fonctions. Et pour y avoir accès, il vous suffira d'avoir un compte X. Aucun numéro de téléphone ne sera nécessaire. Un dernier point qui serait un atout contrairement à WHatsApp qui exige de rattacher son compte à un numéro lié à une carte SIM.

Video & audio calls coming to X:





- Works on iOS, Android, Mac & PC



- No phone number needed



- X is the effective global address book





That set of factors is unique. — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023

Elles seront accessibles sur Android, iOS, mac et PC, et «X, c'est l'annuaire mondial», a-t-il ajouté.

En juillet, l'homme à la tête de Tesla et sa nouvelle directrice générale Linda Yaccarino avaient annoncé le changement de nom de Twitter en X, affirmant que le réseau deviendrait une «application universelle» inspirée de WeChat, en Chine, qui permettrait aux utilisateurs de socialiser et de gérer leurs finances.

Outre WhatsApp, Messenger permet également de passer des appels. En effet, ces applications du groupe Meta possèdent ces fonctionnalités depuis des années. Elon Musk a donc décidé de se positionner également sur ce point face à son rival Mark Zuckerberg. Le millairdaire n'a jamais caché son ambition de faire de X un réseau plus large que le seul réseau de microblogging, afin d'offrir différents services, comme une plate-forme de paiement notamment.