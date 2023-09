Réseaux sociaux : TikTok, Instagram...Voici le prix moyen d'un post sponsorisé sur chaque plate-forme

Les réseaux sociaux ont changé notre manière de consommer de l'information et de découvrir de nouveaux produits et services. Pour les marques et les médias, ils sont devenus un terrain de jeu incontournable pour atteindre un public large et diversifié. Mais combien coûte un post sponsorisé sur les plate-formes populaires ?

Les réseaux sociaux font partie de notre quotidien et ont transformé notre manière de communiquer et de consommer. Les marques les utilisent aujourd'hui comme un nouveau terrain de jeu pour accroitre leur audience et avoir plus de visibilité.

C’est pourquoi les publications sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok peuvent être sponsorisés. Par exemple, un contenu sponsorisé sur Instagram est proposé avec de la publicité payante pour promouvoir un nouveau produit, avoir plus de trafic vers un site web, convertir des abonnés en futurs clients ou augmenter la visibilité de la marque. Il peut être réalisé par le biais d’un créateur de contenu grâce à une publication sur son propre compte selon un accord entre la marque et l'influenceur.

TikTok, l'ascension fulgurante des vidéos courtes

Avec des utilisateurs de tous âges, TikTok offre aux marques une occasion unique de toucher un public diversifié et engagé. Le coût d'un post sponsorisé sur TikTok varie du produit et de l’audience ciblée par la marque.

Comme pour tous les autres réseaux sociaux, TikTok propose de l’espace publicitaire au CPM (coût par mille impressions). Les publicités qui apparaissent dans le feed varient entre 10 euros et 20 euros par CPM et celles qui apparaissent dans la colonne «Pour toi» ont tendance à être moins chères. Le coût moyen d’une publication sur TikTok a déjà atteint le montant de 3.514 dollars, soit plus de 3.255 euros.

Instagram, la puissance visuelle des photos et vidéos

Instagram, la plate-forme de partage de photos et de vidéos détenue par Facebook, est un autre choix prisé pour les campagnes de marketing. Avec ses multiples fonctionnalités, Instagram offre de nombreuses opportunités pour promouvoir du contenu visuel de manière attrayante.

Sur Instagram, il y a plusieurs méthodes de facturation. Le coût par clic (CPC), il vaut entre 0,56 euros et 0,72 euros. Il est comptabilisé lorsqu’un utilisateur clique sur le lien du post sponsorisé. Le coût par mille impressions (CPM), c’est le prix pour 1.000 vues de contenus publicitaires. Il vaut entre 5 euros et 6 euros.

D’autres méthodes existent comme le coût par action, qui dépend de chaque action faite sur le post comme un achat ou une commande.

D'autres réseaux sociaux à considérer

Bien que TikTok et Instagram soient en tête de liste en matière de médias sociaux, d'autres plate-formes méritent également d'être prises en compte pour les campagnes de marketing.

Sur Twitter, un tweet sponsorisé peut coûter 1,35 euro en moyenne à chaque publication d’un utilisateur de l’application, clique, retweete ou réponse à un post.

Sur Facebook, un post sponsorisé peut coûter 0,89 euros par clic et 6,08 euros pour mille impressions de diffusion de la publicité sur le réseau social.

Snapchat est la plateforme la moins coûteuse et elle fait partie des plus rentables sur les réseaux sociaux. Le tarif minimum d’une publicité sur Snapchat coûte 5 euros.

Twitch, la plate-forme qui bat tous les records

Grâce à l'essor des streamers, les marques font davantage appel à la plate-forme Twitch pour faire de la publicité. Elle peut s'avérer très efficace car ses utilisateurs prêtent davantage à la publicité que sur Youtube par exemple. Le prix d'entrée d'une publicité est de 10.000 euros avec un taux de visibilité de 85%, ce qui n'est pas négligeable.

De plus, 75% des utilisateurs en moyenne regardent la publicité en entier contre 10,5% sur Youtube et 8% sur Facebook.

Les coûts des posts sponsorisés varient considérablement en fonction de la plate-forme, de la portée attendue de la campagne et de l'influenceur sélectionné. Il est essentiel de mener des recherches approfondies et de planifier soigneusement les campagnes pour maximiser le retour sur investissement sur les réseaux sociaux. En fin de compte, le coût d'un post sponsorisé doit être évalué en fonction de la valeur qu'il apporte à la marque et à l'objectif de la campagne.