Interdiction des iPhone 12 : Apple conteste la décision française et veut rassurer les utilisateurs

Apple a réagi face aux accusations de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) qui réclame le retrait temporaire des iPhone 12 du marché français et la mise à jour des appareils déjà vendus.

La réponse ne s'est pas faite attendre. Alors que les iPhone 12 sont pointés du doigt depuis ce mardi 12 septembre par l'ANFR en raison d'un dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique (DAS), la marque Apple a tenu à réagir ce mercredi et conteste cette décision qui ne serait pas avérée, selon elle.

Apple fait savoir que l'iPhone 12 est certifié par de nombreux organismes internationaux et reconnu conforme à toutes les réglementations et normes SAR applicables dans le monde. Par ailleurs, la firme de Cupertino assure avoir fourni aux représentants de l'ANFR de multiples résultats d'études d'Apple et de laboratoires tiers indépendants prouvant sa conformité. Enfin, elle conteste les résultats de l'examen effectué par l'AFNR et continuera à échanger avec l'autorité pour montrer sa conformité.

Pour rappel, les seuils fixés en Europe sont déjà très bas et ne représentent pas de danger pour l'homme. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), «rien n'indique pour l'instant que l'exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine».

Mardi, l’ANFR avait enjoint à Apple de «mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier rapidement à ce dysfonctionnement. À défaut, il appartiendra à Apple de rappeler les exemplaires déjà vendus».

Une mesure qui fait débat

Pour rappel, le DAS est un indice qui mesure la quantité d'énergie des ondes radiofréquences absorbée par l'utilisateur d'un téléphone portable lorsque l'appareil fonctionne à pleine puissance et dans des conditions d'utilisation défavorables.

Selon l’organisme, lors de récents contrôles de débits d’absorption spécifique de 141 téléphones, l'ANFR a constaté que l'iPhone 12, vendu depuis la fin de 2020, dépassait la limite de 4 watts par kilogramme (W/kg) lorsque le téléphone était tenu en main ou placé dans une poche de pantalon, atteignant une valeur de 5,74 W/kg.