ChatGPT : l’IA aura bientôt une voix pour vous répondre

La start-up OpenAI continue de faire grandir son programme d'intelligence artificielle : ChatGPT. Le logiciel sera bientôt capable de parler et de voir.

ChatGPT a trouvé sa voix. Ce lundi 25 septembre l'entreprise à l'origine de sa création, OpenAI, a annoncé avoir doté son programme d'intelligence artificielle (IA) de nouvelles fonctionnalités censées le rendre «plus intuitif». Dans les prochaines semaines, ChatGPT sera capable de parler, mais aussi de voir.

Jusqu'ici, l'interface était capable de produire du texte, des images et d'autres contenus sur simple demande en langage courant. Avec cette nouvelle mise à jour, le programme pourra traiter des requêtes contenant des images, mais aussi discuter oralement avec ses utilisateurs.

Use your voice to engage in a back-and-forth conversation with ChatGPT. Speak with it on the go, request a bedtime story, or settle a dinner table debate.





— OpenAI (@OpenAI) September 25, 2023