«A quelle fréquence penses-tu à l’Empire romain par jour ?» : quelle est cette surprenante tendance devenue virale sur TikTok ?

«Et toi, à quelle fréquence penses-tu à l'Empire romain ?». Une à deux fois par mois ? Tous les jours ? Plusieurs fois par jour ? A en croire les réponses données sur TikTok, les hommes en sont obsédés... Au plus grand étonnement de leurs femmes.

Depuis quelques semaines, la question est virale sur Tiktok et dans le monde. «À quelle fréquence penses-tu à l'Empire romain ?» La chose à retenir, c'est que la plupart des hommes y pensent souvent, voire régulièrement (ou très régulièrement), à la plus grande surprise des femmes qui se demandent pourquoi.

C'est sur Instagram que le buzz a commencé avant de devenir viral sur le réseau social TikTok. Un certain Gaius Flavius, un Suédois passionné par la reconstitution de décors antiques, avait posté le 19 août dernier une vidéo en disant : «Mesdames, vous n’avez pas conscience de la fréquence à laquelle les hommes pensent à l’Empire romain. Demandez à votre mari/copain/père/frère – vous serez surprises par leurs réponses !». Chose dite chose faite, les femmes se sont exécutées à la tâche.

Les vidéos surfant sur cette tendance montrent ainsi des femmes qui se filment en train de questionner leurs maris, leurs frères ou leurs pères à propos de leurs intérêts pour l'Empire romain. Toutes sont étonnées de la réponse ne comprenant pas que l'on puisse y penser autant.

notre civilisation encore marquée par l'empire romain

Afin de mieux comprendre de telles réactions, il convient de se pencher sur les innombrables traces laissées par l’Empire romain dans le monde occidental. L'art, la culture ou encore le droit sont emprunts de ces héritages.

Parmi ces derniers, l'Empire romain a influencé directement le droit, la république et les institutions en vigueur aujourd'hui. Il a aussi influencé l'imaginaire collectif avec des figures héroïques comme celle des gladiateurs. On retrouve le guerrier par excellence et la puissance avec les empereurs Jules César et Auguste. On garde aussi en mémoire les grands monuments tels que les amphithéâtres ou les aqueducs, l'art et ces statues parfaitement taillées.

Derrière toutes ces influences se cache une certaine vision de la masculinité. Il semble que les hommes rêvent de l'Empire romain comme d'un fantasme, rassemblant puissance, création, construction, force, droiture, sagesse, domination, pouvoir et virilité.

Mark Zuckerberg et Elon Musk, fous de l'Empire romain

La question, devenue tendance, est arrivée jusqu'aux oreilles du milliardaire Mark Zuckerberg, patron de Meta (Facebook, Instagram,...) qui s'en amuse sur son réseau social : «Je ne suis pas sûr de penser tant que ça à l’Empire romain. Je me demande ce que mes filles Maxima, August et Aurelia (trois prénoms issus d’empereurs) en pensent».

En juin dernier, son rival Elon Musk avait convoqué Mark Zuckerberg en duel au Colisée. Elon Musk est allé jusqu’à en discuter avec le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano. Ce dernier affirme qu'ils avaient convenu ensemble de l'organisation d’un «grand événement à caractère historique» après un long échange autour de leur «passion commune pour l’histoire de la Rome antique». L'événement n'a pas eu lieu mais révèle une admiration certaine pour cette époque.