Jeux vidéo : l'iPhone 15 Pro rivalise-t-il vraiment avec la PS5 ?

Nouveau téléphone star de la fin d'année, l'iPhone 15 Pro a été mis en avant pour ses capacités à faire tourner des jeux dignes des consoles PS5 et Xbox Series X. Resident Evil Village et Death Stranding sont promis à son catalogue. Une prouesse que l'on doit à son nouveau processeur A17 Pro que nous avons pu tester.

Toujours au cœur de la rentrée high-tech, Apple a démontré sa capacité à booster la puissance de calcul de ses smartphones. Et si les iPhone 15 et 15 Plus héritent de la puce A16 Bionic des 14 Pro de 2022, les modèles d'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont quant à eux propulsés avec la toute nouvelle A17 Pro. Un processeur gravé en 3 nanomètres qui revendique de pouvoir faire tourner des jeux de dernière génération que l'on peut voir sur les consoles de salon PS5 et Xbox Series X.

Si dans les faits, les iPhone 15 Pro sont encore loin de pouvoir égaler les fameuses consoles de dernière génération, les premiers tests et partagés sur le Web depuis leur commercialisation (le 22 septembre) démontrent des capacités impressionnantes pour des smartphones.

Car les derniers nés des usines Apple sont des monstres de puissance, avec un gain de puissance pour la gestion des graphismes de 20 % par rapport la puce qui équipe les iPhone 14 Pro de 2022. La puce A17 Pro de 2023 est également épaulée par 8 Go de Ram et Apple assure de pouvoir offrir une expérience gaming qui n'a pas vraiment à rougir face aux consoles.

© Apple

Lors de sa keynote, la marque à la pomme a ainsi montré Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake et Death Stranding comme de futures vitrines technologiques pour ses iPhone 15 Pro. Même le nouvel Assassin's Creed Mirage d'Ubisoft sera de la partie. Et, côté smartphones, il s'agira ici de jeux exclusifs aux 15 Pro qu'il ne sera pas possible de faire tourner sur des iPhone antérieurs, car rop groumands pour leurs capacités. Resident Evil Village est ainsi attendu pour les fêtes d'Halloween, avec une sortie calée au 30 octobre. Et au regard des premières images, le jeu devrait profiter de graphismes détaillés avec du Ray-tracing, à 30 images par seconde.

Une compatibilité inter-écrans

Mais alors une question se pose : malgré cette prouesse quel serait l'intérêt de jouer à de tels jeux sur un petit écran ? C'est qu'Apple a aussi une autre arme dans sa manche : permettre de déporter son écran sur un grand moniteur jusqu'à 4K. Car le plus intéressant est que les iPhone 15 Pro sont dotés d'une prise USB-C (exit la prise lightning) qui permet de faire basculer son écran vers un moniteur d'ordinateur. De quoi offrir un confort visuel plus qu'appréciable, d'autant que les iPhone sont compatibles avec les manettes PS5.

«L’iPhone peut se connecter à ces écrans 4K et les piloter en externe pour faire tout ce que vous faites sur le téléphone, y compris jouer sur ces autres écrans. La résolution et la fréquence d’images dépendent fortement de ce que fait réellement le jeu», a indiqué le directeur principal des logiciels graphiques d’Apple, Jeremy Sandmel.

S'il est encore trop tôt pour voir toutes les limites graphiques des iPhone 15 Pro sur les jeux à gros budget annoncés, on peut d'ores et déjà comprendre qu'Apple positionne son mobile pour lui donner une autre corde à son arc, celui de devenir potentiellement une nouvelle console de salon hybride à l'instar de la Switch. D'autant que les puces M1 et M2 qui animent les iPad et les MacBook, déjà capables de faire tourner des jeux PC très exigents, pourraient bien un jour rejoindre les mobiles d'Apple.

Le message est clair, si les constructeurs tels que Sony et Microsoft restent leaders dans l'accueil de blockbusters vidéoludiques sur leurs plates-formes, Apple pourrait devenir un sérieux concurrent à l'avenir en maîtrisant la miniaturisation d'une telle technologie graphique, notamment par le biais de son futur casque Vision Pro.