Japon : une start-up vend ce robot géant fonctionnel pour près de 3 millions d'euros

Un robot géant japonais, capable de se déplacer et contrôlable depuis un cockpit intégré, est en vente au Japon pour la somme de 3 millions de dollars.

Un colosse d’acier disponible à l’achat. Au Japon, la start-up tokyoïte Tsubame Industries a développé un robot géant, qui est en vente pour la modique somme de 3 millions de dollars, soit un plus de 2,8 millions d’euros.

Ce robot, nommé «ARCHAX» en hommage à l’Archæoptéryx, un dinosaure ailé, mesure près de 4,5 mètres de haut et semble inspiré au «Mobile Suit Gundam» de la série d’animation mecha éponyme.

#ジャパンモビリティショー (旧東京モーターショー)へ向けて整備を進めてます!





We are proceeding with preparations for the #JapanMobilityShow (formerly Tokyo Motor Show)! pic.twitter.com/YWMdBoX6A7

— ツバメインダストリ(株)/Tsubame Industries Co.,Ltd. (@Tsubame_HI) September 30, 2023