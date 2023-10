X (ex-Twitter) : Elon Musk dément une fermeture du réseau social en Europe

Des rumeurs évoquent une fermeture du réseau social X sur le sol européen afin de ne pas avoir à suivre les obligations de modération contre les contenus illicites en ligne. Ce jeudi, Elon Musk a assuré qu'il s'agissait d'un mensonge.

Frustré à l’idée de devoir se soumettre à la législation européenne sur les services numériques, le Digital Services Act (DSA), Elon Musk aurait voulu rendre l’utilisation de X impossible sur le territoire européen. Cette décision drastique serait l’une des solutions envisagées par le propriétaire du réseau social selon le média américain Business Insider. Mais ce jeudi 19 octobre l'intéressé en personne a réagi, il s'agirait d'un mensonge de la part du média américain.

Yet another utterly false Business Insider. They are not a real publication. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2023

Selon un employé anonyme du réseau social, qui a témoigné dans le média spécialisé en économie, Elon Musk ne souhaiterait pas se conformer aux exigences de l’Union européenne en ce qui concerne la modération de contenus. Le DSA impose notamment aux réseaux sociaux d’avoir une modération efficace, capable de supprimer et de limiter la publication de contenus jugés trop violents, à l'image des tweets liés à la guerre en Ukraine ou au conflit entre Israël et le Hamas.

Le 11 octobre dernier, X et Elon Musk avaient été rappelés à l’ordre par le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, qui leur avait rappelé leurs obligations envers le DSA. S’en était suivie une passe d’armes, avec plusieurs tweets d’Elon Musk qui assurait ne pas savoir de quoi parlait Thierry Breton.

I still don’t know what they’re talking about!





Maybe it’s in the mail or something. — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2023

Depuis, une enquête a été ouverte par la Commission européenne, qui pourrait délivrer une amende équivalente à 6% du chiffre d’affaires de X en cas d’absence de conformisation avec la législation européenne… Sauf si le milliardaire décide réellement de couper les ponts entre l’Europe et X.

X, un réseau en perte de vitesse en Europe

La prise de décision pourrait également être poussée par le manque de membres dédiés à la modération et la fermeture de nombreux bureaux internationaux depuis l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter, en octobre 2022. Ce dernier avait déjà, par le passé, proposé que X ne soit accessible que dans les pays où les utilisateurs y sont le plus actif, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon.

Les derniers chiffres de X en Europe, rapportés par Business Insider grâce aux données récoltées par Apptopia, ne joueraient pas en faveur d’une existence du réseau social sur le sol européen : l’utilisation quotidienne de X en Europe aurait chuté de 10 à 40% au cours des 3 derniers mois.

Récemment, la mise en place d’un essai en Nouvelle-Zélande et aux Philippines permettant de souscrire un abonnement payant à 1 dollar par an, pour accéder aux fonctions basiques de X et de lutter contre les robots, a laissé craindre une généralisation de cet abonnement qui pourrait provoquer un abandon encore plus important de la part des utilisateurs.