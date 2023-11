Intelligence artificielle : Elon Musk présente Grok, rivale de ChatGPT

Elon Musk a annoncé, ce samedi, sur son compte X, le lancement de Grok : une intelligence artificielle générative développée par lui-même. Elle ne sera disponible, dans un premier temps, qu’aux personnes qui payent un abonnement à son réseau social X.

«La meilleure qui existe actuellement» selon Elon Musk. Le patron de Tesla a dévoilé, sur X, son premier modèle d'intelligence artificielle. Nommé Grok, le chatbot fonctionnerait de la même manière que ChatGPT. Il serait capable de répondre aux questions posées par les utilisateurs sur une base de connaissances similaire à celle utilisée pour former ChatGPT et d’autres modèles comparables générant du texte.

As soon as it’s out of early beta, xAI’s Grok system will be available to all X Premium+ subscribers

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023