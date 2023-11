Noël 2023 : voici les meilleurs accessoires High tech à offrir en cadeau

La Tech est toujours au centre des attentions au moment de Noël. Voici notre sélections d'appareils et accessoires les plus tendance du moment, à mettre absolument sur sa liste.

Appareil photo hybride Nikon zf

Derrière son aspect volontairement vintager, le Zf cache le meilleur de la technologie Nikon. Cet appareil photo plein format hybride est aussi à l'aise en photo qu’en vidéo, ce qui en fera un compagnon idéal pour les vlogs et les reportages. Son capteur de 24,5 millions de pixels est d'une efficacité redoutable dans toutes les situations. Paysage, street photo, portrait… Rien ne lui résiste. Et il est même pourvu de deux nouveaux modes monochromes pour les amoureux du noir et blanc, baptisés, «contraste doux» et «contraste prononcé». Avec eux, vous pourrez jouer en toute confiance sur les ombres et les lumières.

Appareil photo hybride Zf, Nikon, à partir de 2 499€ (boîtier nu)

masseur de visage Theraface Pro

Spécialisé dans la technologie de la thérapie percussive (mais si, les petits marteaux qui soulagent les muscles endoloris), Theragun adapte sa technique aux soins du visage. Evidemment, il n'est pas question de se faire frapper violemment le visage, mais d'appliquer des mouvements stimulants et des microcourants tonifiants, couplés à une fonctionnalité de luminothérapie. Un très bon accessoire, doté de huit embouts différents, pour raffermir la peau et améliorer le tonus musculaire.

Theraface Pro, 399 €

Ecouteurs sans fil Openfit de Shokz

Shokz est habituellement un spécialiste des casques audio à conduction osseuse. Mais cette année, le fabricant a décidé d'élargir son horizon avec le modèle OpenFit, des écouteurs sans fil Bluetooth qui se distinguent par leur légèreté et le recours à un design Open-Ear. Cela signifie que le conduit auditif reste libre puisque les écouteurs viennent se poser sur le haut du lobe. Vous n'êtes donc pas coupés du reste du monde et pouvez même participer à des conversations.

Ecouteurs sans fil Openfit, Shokz, 179,95 €

Tablette Honor Pad X9

Un grand confort d'utilisation pour un prix très abordable. La nouvelle tablette Pad X9 d'Honor combine avec bonheur un écran haut de gamme et un système audio à six haut-parleurs pour une expérience utilisateur réussie, que ce soit pour les loisirs ou le travail. Dotée d'un écran 11,5 pouces à 120 Hz, bien emballé dans un chassis élégant en aluminium brossé, elle saura se plier à toutes les exigences.

Tablette Pad X9, Honor, 189,90 €

casque anc 2 skullcandy

Depuis quelques années, les casques supra-auriculaires Skullcandy offrent une expérience de choix aux utilisateurs. Basses puissantes, son très enveloppant… l'ANC 2 sorti récemment ne déroge pas à la règle, et emballe tout ça dans un design tout en sobriété du plus bel effet. On aime particulièrement les écouteurs de 40 mm à la précision redoutable et la possibilité de personnaliser l'expérience via l'appli mobile Skullcandy.

Casque ANC 2, Skullcandy, 229,99 €

Appareil photo instantané Instax Pal

Il tient dans le creux de la main. L'Instax Pal, tout petit appareil photo instantané, est sans doute un des accessoires les plus étonnants de cette fin d'année, ce qui fait de lui un cadeau plus que tendance. Très simple à utiliser, il est un incroyable partenaire de soirée et rapportera des clichés étonnants que vous recevrez directement sur votre smartphone dans l’application dédiée. Pour une expérience totale, la marque propose également de toutes petites imprimantes photo, telle l'Instax Link, qui vous permettront de garder un souvenir de ces moments si particuliers.

Appareil photo Instax Pal, Fujifilm, 99,99 €

caméra Camini Air Solar Pack de Konyks

Ça y est, la caméra de vidéo surveillance est installée sur la façade et chargée. Mais comment éviter la panne de batterie ? Konyks propose une solution toute simple avec son Camini Air solar Pack, composé d'une caméra d'extérieur Wi-Fi sans fil à laquelle on relie un petit panneau Solaire. Ensuite, tout est très simple. Depuis l'appli Konyks, de multiples options sont configurables. Un détecteur de mouvement est intégré, tout comme un mode nuit performant et vous serez rassuré, à toute heure.

Caméra Camini Air Solar Pack, Konyks, 119,90 €

enceinte sumo box de sharp

Du gros son pour faire la fête. L'enceinte Sumo Box Pro de Sharp combine puissance et polyvalence. Avec ses 200 W RMS, elle ne décevra pas les amateurs de basses puissantes (2 caissons de 10 pouces) et peut tenir en mode autonome pendant 10 heures de lecture grâce à sa batterie lithium-ion de 5Ah. Certes, elle est un peu encombrante mais son look résolument pro trouvera sans aucun doute son public.

Enceinte Sumo Box Pro, Sharp, 599 €

Aspirateur laveur dreame

Faire le ménage est rarement un plaisir. Mais quand on dispose du bon matériel, la corvée devient beaucoup plus supportable. Dreame, l’une des entreprises leaders du secteur, présente le Dreame H12 Dual en cette fin d'année et cet aspirateur-laveur 4-en-1 se révèle à l'aise quelle que soit la tache à accomplir. Il peut ainsi être utilisé en aspirateur-laveur, en aspirateur balai ou encore en aspirateur à main et ne recule pas devant les salissures, qu'elles soient sèches ou humides. Après le ménage, l’appareil se pose tout simplement sur sa basen, où il se nettoie seul et en à peine 30 minutes.

Aspirateur laveur H12, Dreame, 499 €

Rafraîchisseur de textile Plasma FreshUp de Bosch

Sus aux mauvaises odeurs. Le rafraîchisseur de textile FreshUp de Bosch est un petit concentré de technologie qui vient résoudre un problème auquel nous avons tous été confrontés, particulièrement lors d'une longue journée. L'appareil, qui tient dans la poche, est capable de rafraîchir instantanément les vêtements en dissolvant les molécules odorantes. Le tout sans produit chimique ni eau, en utilisant la technologie plasma de la marque.

Rafraîchisseur de textile FreshUp, Bosch, 199,99 €

Brosse à dents électrique et sonique Nylonlite Y-Brush

La Nylonlite d'Y-Brush est sans doute la brosse à dents la plus étonnante de ces dix dernières années. Avec sa forme en arche, elle se pose sur toutes les dents en même temps et utilise la technologie sonique pour s'attaquer à la plaque dentaire. La promesse est incroyable, puisque la technologie développée par Y-Brush serait capable de réduire le temps de brossage de 2 minutes à 10 secondes, grâce à 35 000 filaments de nylon. Bon à savoir : elle fonctionne avec tous les types de dentifrice et il est recommandé de changer de brosse tous les 6 mois maximum.

Brosse à dents sonique Nylonlite, Y-Brush, à partir de 49,90 €

Barre de son Bose smart ultra soundbar

La nouvelle barre de son Bose Smart Ultra Soundbar ne fait pas dans le détail. Cette enceinte compatible Dolby Atmos (un système de spatialisation du son très évolué) offre une immersion totale aux spectateurs au cœur du son, et ajoute un incroyable mode Dialogue basé sur l’IA. Grâce à lui, les voix et le son restent parfaitement distincts pour une qualité d'écoute surprenante. Quant à la connection «Plug and play», elle donnera forcément satisfaction à ceux qui aiment la simplificité et l'efficacité.

Barre de son Smart Ultra Soundbar, Bose, 999,95 €