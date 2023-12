X devrait être le grand perdant des réseaux sociaux en 2024, selon une étude

Le réseau social X serait, selon une étude menée par l'analyste Data.ai, le réseau social qui perdrait le plus d'utilisateurs en 2024.

Une année 2024 qui s’annonce prometteuse pour les nombreux réseaux sociaux… sauf X. Une étude réalisée par Data.ai, publiée ce mercred 6 décembre, estime que la plate-forme d’Elon Musk sera l’un des grands perdants des réseaux sociaux, mais prédit également une montée en puissance de l’intelligence artificielle sur les mobiles.

Selon cette étude menée par le leader mondial de l’analyse et de la valorisation de données mobiles, le nombre d’utilisateurs quotidiens et actifs devrait fortement chuter en 2024. Le nombre de tweetos actifs pourraient descendre sous les 250 millions. Cette tendance chez X est par ailleurs confirmée par la baisse en glissement annuel de 11,8% en octobre 2023 par rapport à octobre 2022.

Le microblogging abandonné au profit des formats vidéo

Son concurrent Threads, lancé par Meta et Mark Zuckerberg, a connu une croissance légère de 2,2% sur la même période, avec près de 20 millions d’utilisateurs quotidiens actifs. Un chiffre qui pourrait être revu à la hausse avec l’arrivée du réseau social en Europe au mois de décembre.

Instagram (+9,9%) et TikTok (8,6%), deux réseaux sociaux axés sur la vidéo, figurent largement en tête au niveau de la croissance des utilisateurs sur la période allant d’octobre 2022 à octobre 2023. En ce qui concerne le réseau social chinois, les prédictions indiquent même qu’elle devrait approcher les 15 milliards de dollars de revenus.

L'IA au coeur du développement des réseaux sociaux

Au cœur de l’actualité depuis plusieurs mois, l’intelligence artificielle continuera son développement, selon les prévisions de Data.ai, alors que les téléchargements d’application d’IA génératives ont été multipliés par 9 et que l’application mobile de ChatGPT, lancée en juillet dernier, a déjà été téléchargée plus de 110 millions de fois.

«2024 déclenchera la prochaine vague d'innovation en matière d'IA et cimentera une façon plus authentique de consommer du contenu, avec un accent marqué sur le contenu vidéo. Le phénomène de l'IA a créé de nouveaux secteurs d'application pour les chatbots et les générateurs d'art, et a permis d'intégrer de nouvelles fonctionnalités dans l'ensemble des services mobiles», a indiqué Lexi Sydo, responsable de la cellule «Insights» de Data.ai.