CES 2024 : Sony pilote sa voiture sur scène avec une manette de PS5

Le président et directeur des opérations de Sony Honda Mobility, Izumi Kawanishi, a dévoilé, ce mardi 9 janvier, l'Afeela sur la scène du CES de Las Vegas. Une voiture venue sur scène... à l'aide d'une manette de PS5.

Une arrivée tout en contrôle pour le prototype de Sony et Honda. Présenté au CES de Las Vegas, l’Afeela, véhicule électrique issu de la collaboration entre les deux géants japonais, est arrivé sur scène d’une manière assez particulière.

Lors de la présentation en direct de Las Vegas, le président et directeur des opérations de Sony Honda Mobility, Izumi Kawanishi est arrivé sur scène, équipé d’une simple manette de PlayStation 5 DualSense. C’est à l’aide de cette dernière que l’Afeela est arrivée, phares allumés, sur la scène devant des centaines de spectateurs ébahis et en train de filmer la séquence.

Sony today controlled their EV at CES with a PlayStation controller. pic.twitter.com/ZnTeeGKkiw

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 9, 2024