États-Unis : un septuagénaire piégé dans sa voiture en flammes sauvé in extremis (vidéo)

Jeudi 18 avril, un véhicule a pris feu sur une autoroute du Minnesota aux États-Unis. Plusieurs personnes sont venues en aide au conducteur, bloqué à l’intérieur.

C’est un élan de solidarité qui a eu lieu, jeudi 18 avril. En fin d’après-midi, un septuagénaire a percuté un lampadaire alors qu’il roulait sur une autoroute du Minnesota. Tandis qu’il tentait de s’extirper de son véhicule, ce dernier a pris feu, bloquant ainsi l’homme à l’intérieur de l’habitacle, coincé par une barrière de sécurité. Face à cette situation, plusieurs automobilistes se sont arrêtés pour tenter de porter secours au vieil homme.

A bunch of good Samaritans banded together to save a driver from a burning car at the very last second ... and the harrowing rescue is all on video. Read the full story: https://t.co/WQ4jVeFXHl (Facebook / Kadir Tolla) pic.twitter.com/UcizgMHKaR

— TMZ (@TMZ) April 22, 2024