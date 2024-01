Facebook et Instagram : de nouvelles restrictions sont mises en place pour les adolescents

Meta a annoncé ce mardi la mise en place de nouvelles restrictions pour les adolescents sur ses plateformes, Facebook et Instagram.

Nouvelle année, nouvelles résolutions et Meta n’a pas dérogé à la règle. La plateforme a indiqué ce mardi 9 janvier la mise en place de nouvelles restrictions pour renforcer la sécurité des mineurs sur ses applications.

Après plusieurs scandales qui ont entaché son image en 2023, à propos de sa mauvaise gestion de la sécurité des adolescents, Meta a expliqué que ses applications, Facebook et Instagram, proposeront un accès plus restreint à certains contenus, pour favoriser une utilisation «sûre et appropriée» à leur âge.

Quels changements vont en découler ?

Cette nouvelle mesure va être portée sur les comptes identifiés comme appartenant à des utilisateurs dont l’âge est compris entre 13 et 15 ans. Cela permettra de limiter l’accès à d’autres utilisateurs, d’accéder aux «listes d’amis» ainsi que la possibilité de commenter les messages postés sous leurs publications.

Ensuite, certains mots comme «auto-mutilation», «suicide» ou encore «trouble de l’alimentation», ne seront plus disponible dans la base de données de leur compte. Ce qui signifie que si ces utilisateurs cherchent ces mots, ils ne s’afficheront pas. Un message de prévention s’affichera automatiquement sur leur écran, qui leur proposera de contacter un professionnel, un ami ou de consulter une liste de conseils.

En réponse à de nombreuses accusations de mauvaise gestion des jeunes utilisateurs sur ses applications, Meta avait annoncé vouloir lancer un Instagram dédié aux jeunes de moins de 13 ans, avant d’y renoncer à l’automne 2021.

Malgré les nombreux scandales, la plateforme avait rappelé avoir déjà mis en place une série d’outils afin d'améliorer leur protection.