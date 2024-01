CES 2024 : la déferlante de l’intelligence artificielle à Las Vegas

Depuis plus d'un an, l'intelligence artificielle est entrée dans le quotidien de la population et se retrouve au cœur du CES 2024 de Las Vegas.

Elle est sur toutes les lèvres, et encore plus dans les allées du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, qui a lancé son édition 2024 ce lundi 8 janvier. De la voiture aux appareils médicaux, en passant par les classiques smartphones, l’intelligence artificielle est au cœur de nombreuses innovations présentes au salon consacré à l’innovation technologique.

Véritable phénomène dans le monde de la technologie, et y compris au sein de la société, le tsunami de l’IA a déferlé sur Las Vegas, comme l’avait prédit Anshel Sag, analyste de Moor Insights & Strategy dans le magazine américain spécialisé Wired : «Si vous pensiez qu'il s'agissait d'une vague l'année dernière, ce sera un tsunami cette année».

ChatGPT au coeur de l'innovation

Près d’un an après la découverte de ChatGPT par le grand public, de nombreuses entreprises ont misé sur l’intégration de l’IA, à l’image de la start-up canadienne Glüxkind et sa poussette électrique capable de détecter la présence d’humains, d’animaux et autres obstacles sur sa trajectoire.

Autrefois une fantaisie sortie de K2000 et d’autres séries futuristes, la voiture capable d’interagir avec son utilisateur est désormais une réalité, et qui ne cesse d’être poussée chaque année.

Alors que certaines marques à l’image de DS et Mercedes ont déjà annoncé l’intégration de ChatGPT dans leurs prochains véhicules, Volkswagen a profité du CES, où l’IA est au cœur des innovations, pour annoncer l’entrée du robot conversationnel d'OpenAI dans ses véhicules.

©Volkswagen

Un robot qui soutiendra l'assistant vocal de la marque allemande et qui «pourra être utilisé pour commander les systèmes d’infodivertissement, de navigation et de climatisation, ou encore pour obtenir des réponses à des questions d’ordre général».

L'IA encore floue pour une partie du public

Présents dans les allées du Las Vegas Convention Center, les stands dédiés à l’intelligence artificielle sont légion dans ce salon dédié au public, et ne concernent pas que les géants du secteur technologique comme Google ou Amazon.

L'occasion de permettre au public de découvrir et de s’initier avec une technologie qui paraît encore floue pour de nombreuses personnes.

D’après une étude réalisée par la Consumer Technology Association en 2023, 42 % des Américains considèrent l’IA comme étant «innovante» et 36 % l’estiment «futuriste».

Mais malgré cette vision positive, près d’un tiers des sondés estiment que l’IA est «imprévisible», voire «effrayante» (23 %) ou encore «intrusive» (14 %). Plus encore, 73 % des sondés estiment que la législation devrait encadrer l’intelligence artificielle.