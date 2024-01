Honor Magic V2 : tout savoir sur le smartphone pliant le plus fin du monde

Le fabricant chinois Honor lance, ce vendredi 26 janvier, son nouveau smartphone : le Magic V2. Un téléphone portable pliant, qui mise sur sa finesse.

La finesse, un enjeu de taille pour Honor et son nouveau smartphone, le Magic V2. Ce vendredi 26 janvier, l’entreprise chinoise lance en France le Honor Magic V2, un smartphone pliable, mais surtout le plus fin au monde dans cette catégorie.

Une finesse jamais vue pour un smartphone pliant

Dans une course permanente à l’ergonomie et au confort, Honor mise sur la carte de la légèreté avec un smartphone pliant ne pesant que 231 grammes pour 9,9 mm d’épaisseur lorsqu’il est plié, et 4,7mm une fois déplié, ce qui permet de glisser facilement le Magic V2 en poche tout en restant discret. La finesse s’applique aussi à la batterie intégrée au Magic V2, avec une batterie double Silicon-Carbone d’une épaisseur moyenne de 2,72 mm et d’une capacité de 5.000 mAh.

© HONOR

Le nouveau smartphone de la firme chinoise est également doté d’une charnière en titane super-légère, certifiée SGS, qui reconnaît sa capacité à être pliée plus de 400.000 fois. Pliable, le Magic V2 dispose d’un écran intérieur et extérieur, OLED, mesurant respectivement 7,92 et 6,43 pouces et favorisant le confort oculaire et l’exposition à la lumière bleue grâce aux technologies Dynamic Dimming, 3.840Hz PWM Dimming et Circadian Night Display.

Trois capteurs photo à l'arrière

Au niveau de l’appareil photo, Honor propose deux capteurs 16 Mpixels pour l’appareil photo frontal afin de réaliser des selfies de qualité. A l'arrière, la marque chinoise offre un appareil photo de 50 Mpixels, un ultra grand-angle de 50 Mpixels également et un téléobjectif de 20 Mpixels permettant de prendre des clichés de haute qualité et lumineux, y compris dans des conditions de faible luminosité.

© HONOR

Adapté à la 5G et équipé d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2, le Magic V2 possède un lecteur d’empreintes latéral et un système de reconnaissance faciale 3D afin d’assurer la sécurité des données présentes dans son smartphone.

Prix et disponibilité

Disponible en précommande dès ce vendredi 26 janvier au prix de 1.999 euros, le Honor Magic V2 sera disponible en coloris noir ou violet. Plusieurs offres seront proposées à l’achat du smartphone.