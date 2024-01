PanneauPocket : quelle est cette application utilisée par les mairies qui cartonne en France ?

Créée en 2017, l’application PanneauPocket permet de recréer du lien entre les municipalités et les administrés en signalant des événements locaux de tout type. Elle a depuis séduit huit millions d’utilisateurs et 11.000 collectivités territoriales.

Un nouveau mode de communication plébiscité dans les zones rurales. L’application PanneauPocket permet à chaque utilisateur d’un Smartphone d’avoir directement accès aux dernières informations en lien avec sa ville et sa municipalité en quelques clics.

Elle communique par exemple la tenue de travaux de voirie dans une rue de votre commune ou l’organisation d’un événement culturel, associatif ou politique.

Cette dernière est disponible sur Google Play et sur Apple Store.

#KerlingInfo



La mairie se rapproche de ses administrés grâce à l’application mobile PanneauPocket



C'est 100% Gratuit



C'est 100% Anonyme



C'est Garanti sans pub





Pour nous suivre, rien de plus simple



Tapez "Kerling-lès-Sierck" ou 57480 dans la case de recherche. pic.twitter.com/yWpQ3M9JQt — Kerling-Lès-Sierck (@MairieKerling) June 6, 2021

Cette application est en pleine expansion avec l’avènement du numérique et le recul progressif de la presse quotidienne régionale. Au total, huit millions d’utilisateurs ont déjà été séduits et 11.000 collectivités territoriales contribuent à faire fonctionner cette initiative.

Une recherche de brocante à l’origine du projet

L’idée de l’application PanneauPocket est née d’une recherche en apparence simple mais qui s’est avérée bien moins pratique que prévue.

«Christophe, le fondateur, avait une cave qui débordait de jouets et cherchait l'info de la prochaine brocante sans la trouver. En rentrant du travail, il a vu un panneau d'entrée de ville avec les dates de la brocante. Mais au volant, il n'a pas pu prendre la date et s'est dit que ça serait bien d'avoir ce panneau dans la poche», résume Caroline Lafforgue, directrice de PanneauPocket, pour Le Figaro.

Après avoir dressé ce constat et mis en œuvre son application pour résoudre cette problématique, Christophe a reçu un bon accueil de la part de Gérald Eymard, le maire sans étiquette de sa ville. Devant le succès rencontré par PanneauPocket à Charbonnière-Les-Bains, les communes avoisinantes se sont rapidement emparées de ce nouveau mode de communication.

Au-delà du bouche-à-oreille particulièrement efficace, l’application bénéficie surtout d’un soutien de poids : celui de l'association des maires ruraux de France (AMRF) dont le siège est basé à Lyon.

Les maires des communes rurales de la région ne manquent pas de faire la promotion de l’application lors de leurs prises de parole en public, notamment lors des traditionnels vœux formulés à leurs administrés.

Un partenariat avec la Gendarmerie nationale

En février 2021, PanneauPocket et la gendarmerie nationale concluent un partenariat afin d’équiper l’ensemble des gendarmeries de France de cette application.

Connaissez-vous l’application @PanneauPocket ? En partenariat avec la gendarmerie depuis février 2021, l’appli permet de communiquer & diffuser, en cas de besoin, des messages d’alerte & d’information aux citoyens. + infos:https://t.co/ujip4j1tGx#NotreEngagementVotreSécurité pic.twitter.com/7W851EFGQT — Gendarmerie de l'Hérault (@Gendarmerie_034) January 28, 2022

Cela facilite la communication des messages de prévention et d’alerte pour les forces de l’ordre puisque ces derniers n’ont plus à passer par les médias ou les réseaux sociaux mais peuvent s’adresser directement aux administrés.

#LeSaviezVous La brigade de #Gendarmerie de #Bayeux est sur @PanneauPocket, système d’alerte en temps réel Simple d’utilisation, gratuite, l’application permet d’informer les abonnés de phénomènes nationaux ou locaux.



Téléchargez-la !

https://t.co/aG9E6h9fYp pic.twitter.com/6hHZ1QZC6K — Ville de Bayeux (@BayeuxOfficiel) November 7, 2022

Dans les faits, l’application permet aussi d’alerter les utilisateurs sur des phénomènes climatiques touchant leur ville, leur département ou leur région et ainsi de s’y préparer en adoptant les bons gestes. Dans la même optique, elle représente une plate-forme facilitant la communication pour la perte d’objets en tout genre dans votre ville.

Son concurrent direct Illiwap, crée à Saint-Etienne et touchant plus de 3.000 collectivités, pousse le concept encore plus loin puisqu’il permet de poster des messages plus longs et d’y ajouter des photos ou des vidéos. Une preuve de plus que ce nouveau mode de communication est en pleine expansion dans l’Hexagone, notamment dans les nombreux villages français.