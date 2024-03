Cybersécurité : les députés examinent ce mardi un projet de loi amplifiant la surveillance sur Internet face au risque d’ingérence étrangère

Les députés de l’Assemblée nationale vont examiner ce mardi 26 mars un projet de loi visant à renforcer la surveillance algorithmique sur Internet dans le but de contrer la menace grandissante d’une ingérence étrangère en France.

Une problématique qui prend de l’ampleur avec la révolution numérique. Les députés sont réunis dès 16h30, ce mardi 26 mars, en séance plénière à l’Assemblée nationale afin d’étudier une proposition de loi dont le but est de prévenir les ingérences étrangères en France.

Le texte porté par la majorité macroniste a prévu d’inclure un large éventail de mesures visant à doper la surveillance algorithmique sur Internet. La gauche a déjà fait part de son opposition, pointant notamment du doigt les atteintes aux libertés publiques.

Les ingérences étrangères peuvent prendre trois formes distinctes : une classique avec de l’espionnage économique ou des approches du milieu politique, une moderne avec de l’utilisation d’Internet et une hybride avec des opérations d’influence et de désinformation.

La France récemment visée par le groupe de hackers «Anonymous Sudan»

Dans un communiqué relayé le lundi 11 mars, Matignon a confié avoir été victime de plusieurs attaques informatiques d’une «intensité inédite».

Le groupe de hackers «Anonymous Sudan» a revendiqué sur Telegram cette offensive touchant les ministères de l’Économie, de la Culture, de la Transition écologique, les services du Premier ministre ou la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

«Nous avons mené une cyberattaque massive sur l'infrastructure de la Direction interministérielle des affaires numériques française. Son infrastructure comprend plus de 17.000 adresses IP et dispositifs ainsi que plus de 300 domaines qui ont tous été fortement touchés», a précisé l’organisation sur Telegram.

Un budget renseignement doublé avec la loi de programmation militaire

Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (Viginum) a publié un rapport le 12 février dernier afin de mettre en lumière les activités d’ingérence et de propagande pro-russes sur Internet. Il en est ressorti que la France a particulièrement été ciblée par la Russie et la Chine ces derniers mois.

Pour y répondre, le gouvernement a doublé les ressources dédiées au renseignement dans ce secteur pour la période 2024-2030, soit 5 milliards d’euros supplémentaires débloqués via la loi de programmation militaire adoptée en 2023.