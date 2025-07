WhatsApp : ce qui va changer dès ce mois d'août

De nouvelles mises à jour sur WhatsApp. Comme très régulièrement, les développeurs de l'application ont introduit des nouveautés auxquelles les internautes vont devoir s'habituer.

WhatsApp est en évolution constante. Envoi de fichier, fonds d'écrans personnalisés, informations en temps réel... Pour satisfaire ses plus de 2 milliards d'utilisateurs, la plate-forme propose des nouveautés particulièrement attendues.

L'une des améliorations les plus scrutées concerne l'envoi de fichier via l'application. Jusqu'alors, il fallait sélectionner l'un de ses documents en parcourant sa galerie ou bien sélectionner l'envoi via WhatsApp en cliquant directement sur le fichier à partager. Mais dans les prochains jours, une troisième option s'offrira aux internautes : envoyer son document directement après son scan, évitant ainsi de nombreuses étapes intermédiaires.

Des propositions de messages par IA

Le groupe Meta, détenteur de WhatsApp au même titre que Facebook ou encore Instagram, a également pensé à intégrer davantage d'intelligence artificielle au service de ses utilisateurs. Désormais, les membres d'une discussion pourront choisir un fond d'écran à mettre derrière leurs messages, en sélectionnant une option après avoir cliqué sur «créer avec IA». Meta AI, l'intelligence artificielle du groupe, proposera alors des images aux parties prenantes de la conversation. Il sera possible de modifier ces illustrations.

Autre nouveauté liée à l'IA, les utilisateurs de WhatsApp en panne d'inspiration pourront compter sur le chatbot (le robot) de l'application pour avoir des idées de messages à envoyer, selon les circonstances de la discussion. Que ce soit pour trouver une accroche afin de lancer la discussion, rebondir sur un sujet ou bien relancer la conversation, plusieurs propositions seront offertes aux internautes, qui n'auront qu'à se laisser guider.

Enfin, il sera possible de voir les personnes actives sur la plate-forme, leur nom apparaissant avec un indicateur révélant son utilisation de l'application. De même, en cas de personnes rédigeant un message simultanément, l'application montrera le nombre d'utilisateurs en train d'écrire un message en temps réel.