Combiner «participation civique et mobilité active» : quelle est cette application pour inciter les électeurs à aller voter à pied ?

À l’approche des élections municipales de 2026, prévues les 15 et 22 mars, le Service d’information du Gouvernement (SIG) a dévoilé un partenariat avec WeWard, application française incitant ses utilisateurs à marcher davantage. L'objectif ? Encourager les citoyens à voter, mais aussi, à se rendre au bureau de vote à pied.

Une initiative qui vise à contrer un faible taux de participation tout en restant en forme. À l'aube des élections municipales, prévues les 15 et 22 mars, le Gouvernement a dévoilé un nouveau partenariat.

Cette année, il a choisi d’investir un canal complémentaire aux dispositifs traditionnels, en s’appuyant sur l’application mobile WeWard, qui encourage la marche au quotidien et vise à lutter contre la sédentarité et à promouvoir la mobilité douce. L'objectif est double : encourager les électeurs à voter, et à se rendre au sein des bureaux de vote à pied.

Ainsi, durant la journée, les usagers verront s'afficher sur l'application, un message : «Pour un dimanche engagé, enfilez vos baskets et allez voter à pied».

Ce processus vise également à réduire le taux d'abstention, par rapport aux Municipales de 2020. En effet, cette année-là, le taux de participation définitif du second tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines était de 41,6 %, selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur.

Plus de 30 millions d'utilisateurs

Selon l’Eurobaromètre Jeunesse 2024 du Parlement Européen, 42 % des 16-30 ans, déclarent s’informer principalement via des supports numériques pour les sujets politiques et sociaux.

De son côté, l'application WeWard rassemble plus de 30 millions d’utilisateurs dans le monde, dont plusieurs millions en France répartis sur l’ensemble du territoire. Elle met en avant les bienfaits de la marche au quotidien, en écho à un enjeu majeur de santé publique : l’inactivité physique, classée par l’OMS comme le 4e facteur de risque de maladies non transmissibles. L'idée d'un partenariat a donc résonné comme une évidence.

«La participation aux élections municipales est essentielle au fonctionnement démocratique de nos communes. Dans un contexte d’évolution des usages informationnels, ce partenariat avec WeWard, permet de rappeler, via un canal du quotidien, l’importance du vote, en associant de manière pédagogique participation civique et mobilité active», a expliqué Michaël Nathan, directeur du Service d’information du Gouvernement, dans un communiqué.