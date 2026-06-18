«Récupérez 108,72 euros» : attention à cette arnaque liée à l’aide aux carburants qui se répand de plus en plus

La mise en place de l’aide carburant par le gouvernement est aujourd’hui exploitée par des escrocs, qui ciblent des milliers de Français à travers une nouvelle campagne frauduleuse.

La hausse des prix du carburant ne profite pas seulement aux compagnies pétrolières. Elle est aussi devenue un terrain de jeu pour les escrocs en ligne. Alors que le gouvernement a instauré une aide de 100 euros destinée aux travailleurs effectuant de longs trajets, une nouvelle campagne de phishing cible actuellement les Français.

Selon la plate-forme Signal-Arnaques, de nombreux internautes ont reçu un courriel portant le titre «aide carburant». Le message se présente comme une notification officielle annonçant l’attribution d’une aide financière.

Des données revendues ou réutilisées

«Suite à la vérification de votre dossier, nous vous confirmons que vous êtes éligible à l’aide carburant pour un montant de 109,72 euros», indique le courriel frauduleux. Afin de pousser les destinataires à agir rapidement, les auteurs de l’arnaque précisent qu’il ne reste que cinq jours pour finaliser la demande. Passé ce délai, le dossier serait suspendu.

En cliquant sur le lien proposé, la victime est redirigée vers une copie presque parfaite d’un site gouvernemental. L’apparence du portail officiel est reproduite dans les moindres détails : fond blanc, logo de l’État, bandeau Marianne et présentation institutionnelle.

Une fois sur ce faux site, plusieurs informations sensibles sont réclamées : nom, prénom, date de naissance, pièce d’identité et relevé d’identité bancaire. Ne communiquez surtout pas ces renseignements au risque de vous exposer à de lourdes conséquences.

Les données récupérées peuvent ensuite être revendues sur internet ou utilisées dans le cadre d’autres escroqueries. Quant à l’aide financière promise, elle ne sera jamais versée.

Ne pas cliquer, signaler et supprimer

Pour éviter de tomber dans le piège, certains signaux doivent alerter. Le nom de l’expéditeur, l’adresse du site internet ou encore le caractère urgent de la demande constituent autant d’indices révélateurs. Il est également important de rappeler que les démarches relatives à l’aide carburant s’effectuent uniquement sur le site des impôts.

Enfin, les administrations ne demandent jamais de coordonnées bancaires ou de documents personnels par courrier électronique. En cas de réception d’un tel message, il est recommandé de ne pas cliquer sur le lien, de signaler l’arnaque sur la plateforme Signal Spam puis de supprimer le courriel.