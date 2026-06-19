Suppression des SMS sur les smartphones Samsung en juillet : comment les sauvegarder ?

Certains propriétaires de smartphones Samsung ne pourront plus envoyer de SMS à partir du mois de juillet. On vous explique comment les sauvegarder.

C'est un changement majeur pour les utilisateurs de téléphones portables Samsung. À partir de juillet, la marque sud-coréenne va stopper les services de son application «Samsung messages». Ce changement vous empêchera de recevoir et d'envoyer des SMS via votre portable.

Passage à «Google Messages»

L'application «Samsung messages» n'est plus capable d'opérer correctement le protocole RCS (remplaçant du SMS). La marque doit alors passer le relais à une autre application. Pour conserver leurs messages dans un premier temps, les utilisateurs doivent agir rapidement.

Si vous possédez un Samsung un peu plus vieux que 2021 environ, il faut que vous téléchargiez «Google Messages» sur le Play Store. Ensuite, il faudra accéder aux paramètres de votre téléphone, cliquer sur «Applications», puis «Applications par défaut», «Applications de SMS» et sélectionner «Google Messages».

Si vous disposez d'un téléphone portable sous Android 12 (ou plus récent), l'application vous proposera, lorsque vous cliquerez dessus pour la première fois, de devenir votre application de messagerie par défaut.