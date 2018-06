Polémique en Italie après l’utilisation de photos de migrants pour des publicités Benetton

Sur l'une des images, des hommes sont secourus en mer par des membres de l’association SOS Méditerrannée, qui leur distribuent des gilets de sauvetage. Sur l'autre, des femmes accompagnées de leurs enfants attendent sur la terre ferme, à côté d’une bénévole de la Croix Rouge. A chaque fois, le logo de la marque est apposé, sans aucun texte l’accompagnant.

Ces publicités ont notamment été diffusées dans le journal La Repubblica et ont déclenché une vague de réaction, parfois très différentes. Quand certains internautes accusent la marque d’utiliser la misère humaine pour des raisons marketing, d’autres refusent le message de solidarité véhiculé par les images, analyse le Huffington Post.

Le ministre italien de l’Intérieur Matteo Salvini est lui aussi entré dans le débat, en demandant sur Twitter s’il était «le seul à trouver cela minable ?». Le concepteur de la campagne publicitaire lui a alors répondu que «ce n’est pas minable mais dramatique», ajoutant que «le fait qu’un négationniste comme vous critique cette action me fait réaliser que j’ai raison».

Vedi @matteosalvinimi, non è squallido, ma drammatico. E purtroppo siete in tanti a non capire ciò che sta succedendo. Poi il fatto che un negazionista come te critichi questa azione, mi fa capire che ho ragione.

— oliviero toscani (@OToscani) 19 juin 2018