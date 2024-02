Alain Delon : les gendarmes saisissent 72 armes à feu à son domicile de Douchy

Les gendarmes se sont déplacés la semaine dernière au domicile d’Alain Delon, à Douchy (Loiret), pour y saisir les dizaines d’armes à feu collectionnées par le comédien. Une intervention menée sur décision de justice.

Un nouveau dommage collatéral. Les tensions entre les enfants d’Alain Delon et son état de santé fragile ont poussé la justice à exiger la saisie des dizaines d’armes à feu collectionnées par le comédien à son domicile de Douchy (Loiret), a rapporté le journal Le Parisien ce lundi 26 février.

Une intervention menée par les gendarmes à la fin de la semaine dernière, qui s'est soldée par la saisie de soixante-douze armes à feu, et plus de 3000 munitions. Le procureur de la République de Montargis, Jean-Cédric Gaux, a précisé qu’Alain Delon, gravement malade, ne «bénéficiait d'aucune autorisation lui permettant de détenir une arme à feu», comme rapporté par l'AFP.

«Ma cliente est très inquiète de savoir qu’Alain Delon est gardé sans traitement médical avec des armes à proximité», a confié Yassine Bouzrou, l’avocat d’Hiromi Rollin, au Parisien. Dans un article publié en janvier dernier, il avait été révélé que le médecin généraliste en charge d’ausculter Alain Delon l’été dernier avait précisé que l’acteur se trouvait dans «un état d’épuisement physique et psychique avec un risque suicidaire majeur».

Une famille armée

Il y a une semaine, dans un entretien au magazine ELLE, Anouchka Delon avait évoqué la passion de son père pour les armes à feu, tout en soulignant ne jamais se rendre sur la propriété familiale sans la présence de son garde du corps à cause de ses frères qui «se baladent armés dans la maison » comme s’ils étaient «au Far West». Des propos auxquels Anthony Delon avait réagi en accusant à son tour sa sœur d’être fascinée par les armes.

«Tu as passé l’été à tirer au Glock avec ton chouchou, ex-GIGN et chef de la sécurité de Douchy, pour enfin ramener le pistolet chez toi à Genève en souvenir de papa. Pour quelqu’un qui a horreur des armes, tu semblais bien vaillante et douée selon lui. En ce qui me concerne, il y a longtemps que je ne me promène plus armé», avait-il indiqué sur son compte Instagram.

Le journal Le Parisien précise qu’il y avait déjà eu un incident impliquant les armes à feu d’Alain Delon par le passé. En 2011, une adolescente espagnole avait été grièvement blessée par un coup de feu accidentel lors d’une fête organisée par Alain-Fabien Delon, alors âgé de 17 ans, dans l’appartement de l’acteur à Genève. Le comédien n’était pas présent au moment des faits.