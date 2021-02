Cheveux : 3 recettes naturelles pour faire dégorger une coloration trop foncée

Vous venez de faire une nouvelle couleur, chez le coiffeur ou chez vous, mais le résultat est beaucoup trop foncé à votre goût... Pas de panique, voici 3 recettes de masques pour faire dégorger cette coloration de vos cheveux le plus naturellement possible.

Le masque argile / lait de coco

Incontournable de la beauté au naturel, le masque argile / lait de coco a le pouvoir de faire dégorger une couleur trop foncée. Il suffit de mélanger, pour des cheveux longs, une briquette de lait de coco (facilement trouvable en supermarché) à 3 cuillères à soupe de poudre d'argile blanche (on peut également opter pour de l'argile verte mais elle sera plus décapante pour la fibre capillaire et donc plus asséchante !). On peut ajouter à ce masque naturel du miel (bio de préférence) pour ses propriétés éclaircissantes et hydratantes. A noter que plus le miel est foncé, plus il a la capacité d'éclaircir.

Appliquez uniformément la totalité du mélange sur toute votre chevelure et laissez poser 2h sous une charlotte ou du cellophane pour garder la chaleur et augmenter l'efficacité du soin.

Attention cependant à ne pas abuser du lait de coco : utilisé trop souvent, il peut finir à la longue par rendre vos cheveux cassants, car un excès de protéines est mauvais pour le cheveu. Ce masque est à faire une à deux fois par mois maximum, ou en cure de 2 fois par semaine sur deux semaines, à réespacer ensuite pour ne pas abuser du lait de coco, et donc de protéines, sur vos cheveux.

Le masque CAMOMILLE - miel - citron

Le miel, le citron et la camomille ayant des propriétés éclaircissantes, ce mélange de ces 3 ingrédients peut permettre de faire dégorger une coloration trop foncée et / ou de neutraliser des reflets indésirables dans les tons orangers ou cuivrés.

Pour ce faire, faites infuser une vingtaine de minutes de la tisane de fleurs de camomille dans une tasse. Une fois le mélange refroidi, ajoutez 3 cuillères à soupe de miel bio (là aussi, le miel doit être foncé) et une cuillère à café de citron frais. Laissez poser ce mélange sur vos cheveux 1h, pas plus, car le citron peut avoir tendance à assécher le cheveu. Lavez vos cheveux comme d'habitude et pensez à appliquer un après-shampoing bien hydratant. Si vos cheveux n'en ressortent pas trop secs (le miel est censé contrer cet effet asséchant), ce masque peut être fait une à deux fois par semaine durant un mois pour obtenir un bon résultat.

Le masque à la vodka

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la vodka a bien des propriétés éclaircissantes sur les cheveux. Mélangez 2 cuillères à soupe de miel bio à 2 cuillères à soupe de vodka, et remuez bien. Appliquez le mélange sur cheveux secs et bien démêlés. Laissez-le poser une heure et lavez vos cheveux, puis laissez-les sécher naturellement, idéalement au soleil en été pour activer encore plus le côté éclaircissant.

Selon la résultat sur vos cheveux, s'ils réagissent bien, ce masque est à faire une à deux fois par mois maximum, ou en cure de 2 fois par semaine durant deux semaines.

Bon à savoir

Ces méthodes ne fonctionnent que si vous avez fait une couleur ton sur ton / semi-permanent ou du henné (coloration végétale), pas sur une coloration permanente contenant un oxydant, car cette dernière pénètre votre cheveu pour modifier vos pigments naturels et les remplacer par la teinte choisie. Il en va de même pour la décoloration qui a retiré les pigments naturels du cheveu.

A noter que pour une couleur ton sur ton ou végétale, le dégorgement peut fonctionner à condition que la couleur ait été faite récemment et qu’il n’y ait pas trop de couches, sinon, les colorations effectuées seront tout aussi tenaces qu'une coloration chimique permanente. D'autre part, il faut savoir que certains pigments accrochent plus que d’autres (comme les pigments rouges, ou encore le bleu / indigo pour le henné). Vous aurez donc plus de mal à les enlever, et il n’est pas impossible qu’il reste des traces de roux ou des reflets cuivrés. Le succès de ces masques dépendra également de la porosité de vos cheveux. S'ils sont très poreux (écailles ouvertes), la couleur partira plus vite. Si au contraire, ils sont peu poreux (écailles fermées, cheveux très brillant et peu perméable aux soins), l'opération sera plus difficile. Notez que faire dégorger une couleur demande de la patience, surtout quand on veut passer par des méthodes naturelles !

