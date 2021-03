Yeux gonflés : 5 astuces naturelles qui fonctionnent

En raison du manque de sommeil, d’une mauvaise alimentation, ou encore du stress, il n’est pas rare de se réveiller le matin avec les yeux gonflés. Heureusement, il existe plusieurs astuces naturelles pour éviter ces petits désagréments et retrouver un regard apaisé.

Les glaçons

Pour décongestionner les yeux, rien de tel que le froid car il stimule la circulation sanguine. Enveloppez un glaçon dans un mouchoir ou dans un morceau de tissu propre et massez délicatement le contour de vos yeux durant plusieurs secondes. Vous pouvez également vous servir d'une petite cuillère à café. Placez-en deux au réfrigérateur avant d’aller dormir, puis, le lendemain matin, posez une cuillère froide sur chaque œil et laissez-là jusqu’à ce qu’elle se réchauffe.

Les sachets de thé

Le thé est un véritable allié contre les yeux gonflés. Et pour cause, il contient des tanins, des substances végétales de la famille des polyphénols qui ont des vertus hydratantes, apaisantes, et décongestionnantes. Pour donner un coup de boost à votre regard au réveil, il vous suffit de récupérer des sachets de thé déjà infusés – de préférence vert et bio -, de les mettre quelques minutes au congélateur et de les déposer sur vos paupières entre 10 et 20 minutes.

Bien s’hydrater

Les yeux bouffis peuvent notamment être le signe d’une déshydration. C’est pourquoi il est essentiel de bien s’hydrater au quotidien en buvant au moins 1,5 litres d’eau. Pour limiter les gonflements, veillez également à limiter votre consommation de sel. En excès, ce condiment peut en effet favoriser une rétention d’eau localisée autour des yeux, la zone la plus fine et la plus fragile du visage.

Les rondelles de concombre

Autre astuce : les fameuses rondelles de concombre. Riche en antioxydants et en eau (plus de 95%), ce légume hydrate la peau et a des propriétés anti-inflammatoires. Pour bien démarrer la journée, posez une tranche de concombre frais sur chaque œil pendant 15 minutes. Et si vous n'avez pas de concombre sous la main, sachez que vous pouvez couper des fines tranches de pommes de terre crues.

Les compresses imbibées de lait

Sur la liste des ingrédients magiques, on retrouve enfin le lait écrémé. Les acides aminés, les vitamines, protéines, et l’acide lactique présents dans le lait aident en effet à désenfler les yeux. Laissez tremper des compresses ou deux disques de coton dans du lait frais, puis appliquez-les sur vos paupières pendant une dizaine de minutes. Evitez le lait entier pour ce soin car il a tendance à laisser des résidus gras.

