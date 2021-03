Voici pourquoi on perd plus de cheveux au printemps

Une saison à risque pour la chevelure. A l’arrivée du printemps, il n’est pas rare de perdre davantage de cheveux. Si ce phénomène passager peut être source d’inquiétude, il n’en reste pas moins naturel.

Comme l’explique la dermatologue Nina Ross, spécialisée en esthétique et en cosmétique, il s’agit «d’une accélération de la chute de cheveux qui se produit classiquement deux fois par an, à l’automne, entre septembre et octobre, puis au printemps, au mois d’avril», et ne dure généralement pas plus de 4 à 6 semaines.

variations des températures, de la luminosité...

Les causes de cette chute saisonnière sont multiples. Comme les arbres, les cheveux sont sensibles aux changements environnementaux. Ils réagissent à la variation des températures extérieures, du taux d'humidité, ou encore de la luminosité.

D’autre part, «durant l’hiver, les cheveux sont moins nourris car l’alimentation est moins diversifiée». Donc à l'arrivée des beaux jours, après plusieurs mois de résistance, ils finissent par tomber.

Le stress et la fatigue accumulés durant la période hivernale peut également accentuer ce phénomène, tout comme le «changement de pilule, le tabac, ou encore le fait d’avoir à la base des cheveux fins et fragiles», qui ont tendance à tomber facilement le reste de l'année, note la spécialiste, précisant que «les femmes sont plus vulnérables que les hommes».

Si la chute de cheveux au printemps est effectivement un évènement naturel, qui fait partie du cycle de vie du cheveu, il faut toutefois être attentif au nombre de cheveux que l’on retrouve sur son oreiller ou sur sa brosse, prévient Nina Roos. «Si on double son nombre de cheveux perdus par jour, il faut prendre des complètements alimentaires», conseille-t-elle.

levure de bière et aliments riches en vitamines

Chez certaines personnes, «la réduction de masse de cheveux peut aussi être très rapide, en l’espace d’un mois par exemple, et particulièrement importante». Dans ce cas, il vaut mieux consulter directement un dermatologue.

Pour freiner la perte des cheveux, l’experte recommande de consommer de la levure de bière, riche en vitamines, minéraux, et en acides aminé, et les aliments sources de vitamines B5 et B6, comme les œufs. On peut également «activer la microcirculation de son cuir chevelu» en se massant la tête doucement quelques minutes par jour, «utiliser de l’huile de ricin ou d’avocat, ou bien appliquer une lotion antichute».