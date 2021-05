Ces 5 bienfaits de l'argile verte pour vos cheveux et votre peau

Riche en minéraux et en oligoéléments, l’argile verte possède de fabuleuses vertus qui ne sont plus à prouver. Voici les principaux bienfaits de cet ingrédient naturel d'origine minérale pour les cheveux et la peau.

une substance Purifiante

L’argile verte est tout d’abord reconnue pour purifier la peau. Antiseptique et reminéralisant, ce soin d'exception, vendu sous forme de poudre, à mélanger avec de l’eau, ou prêt à l’emploi en tube, élimine les impuretés, absorbe l'excès de sébum et matifie la peau. En masque (une à deux fois par semaine maximum), cette substance est idéale pour les peaux mixtes, grasses et acnéiques.

un soin anti-cheveux gras...

Grâce à ses propriétés absorbantes, ce produit est également recommandé pour lutter contre les cheveux gras. Il permet d'éliminer les impuretés, de redonner de l’éclat au cheveu, et de retrouver plus de légèreté et de souplesse. Une fois par semaine, répartissez équitablement la préparation sur l’ensemble de votre cuir chevelu et laissez poser une quinzaine de minutes, puis rincez minutieusement.

... et anti-pelliculaire

Grâce à ses propriétés assainissantes, l’argile verte aide aussi à limiter l’apparition des pellicules, dues à une desquamation excessive du cuir chevelu, et à soulager les démangeaisons qui accompagnent généralement cette affection certes bénigne, mais qui n’en reste pas moins inesthétique et gênante. Appliquez de l’argile sur cheveux humides, laissez poser une trentaine de minutes, puis rincez à l’eau tiède.

Une action cicatrisante

Ce remède antibactérien utilisé dès l’Antiquité a d’autre part une action cicatrisante. En cas de petite brûlure, ou de coup de soleil, de plaies superficielles, ou encore de panaris, un cataplasme d'argile verte (environ deux centimètres) permet en effet d’accélérer la guérison en activant la coagulation et en favorisant la régénération des tissus. Vous pouvez garder l’emplâtre quelques heures ou toute la nuit, puis le renouveler si besoin.

Atténue les cernes et les poches

Enfin, l’argile verte fait des miracles sur les yeux fatigués. Détoxifiante, elle améliore aussi la vascularisation et décongestionne le contour de l’oeil. Pour réaliser ce soin naturel anti-cernes et anti-poches (une fois par semaine maximum), mélangez 2 cuillères à soupe d’argile avec de l’eau jusqu’à obtenir une pâte onctueuse, appliquez le mélange en couche épaisse sous les yeux, puis rincez à l’eau claire quand l’argile commence à sécher.