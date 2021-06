Cathy Guetta se lance dans les cosmétiques

Cathy Guetta a plus d’une corde à son arc. L’ancienne reine de la nuit vient de lancer une gamme de produits cosmétiques en collaboration avec SeeMy Cosmetics.

L’ancienne épouse de David Guetta s’est en effet associée avec Elodie Raheria, pour une collection capsule été. «Lorsqu’elle m’a proposé de collaborer sur l’élaboration de ce rituel de soin, j’ai eu très envie de participer à cette magnifique aventure et d’y apporter ma touche féminine, étant une grande utilisatrice de produits de beauté», explique-t-elle.

Cette ligne, baptisée «Timeless Glow», se compose du sérum Lift & Glow (75 euros) légèrement gélifié et nacré, qui s’applique le matin sur une peau nettoyée et sèche. Enrichi aux acides hyaluroniques, il permet un maintien du fond de teint, repulpe la peau et efface les signes de fatigue sur le visage.

Deux soins et une pochette glamour

Ce sérum s’accompagne de l’huile de soin Dream Elixir (45 euros), qui renferme notamment de l’huile de macadamia. Ce soin, qui sera le partenaire de votre été, va préparer la peau au bronzage et garantit une peau hydratée en profondeur. L'huile peut s’utiliser après la douche ou être combinée avec son soin quotidien, pour un teint joliment hâlé.

En échange de l’achat de ces soins, Cathy Guetta et Elodie Raheria offrent une pochette dorée estampillée d’un «Glow In…», comme une invitation au voyage et à la fête.