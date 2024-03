Rihanna : la chanteuse annonce la commercialisation de sa marque de maquillage en Chine dès le 1er avril

La chanteuse a révélé, ce mardi 19 mars, que le lancement de sa marque de maquillage, Fenty Beauty, en Chine, se fera dès le 1er avril.

Riri à la conquête de la Chine ? Ce mardi 19 mars, Rihanna a annoncé la commercialisation de sa marque de maquillage, Fenty Beauty, en Chine, à partir du 1er avril prochain.

Dans une courte vidéo publiée sur le réseau social Weibo, l'équivalent chinois de X (anciennement Twitter), la pop star apparaît face caméra en déclarant : «Bonjour, la famille Fenty de Chine ! Je suis ravie de partager cette bonne nouvelle : le 1er avril, Fenty Beauty débarquera officiellement. La Chine a une culture si riche qui m'a toujours inspirée et j’ai hâte de partager Fenty Beauty avec vous tous, célébrant votre beauté unique».

Rihanna announces the launch of Fenty Beauty in China on April 1st.



pic.twitter.com/jGHgFAG3WM

— Pop Base (@PopBase) March 20, 2024