Noël 2021 : Voici les meilleurs calendriers de l'avent beauté

Le décompte avant Noël va bientôt commencer. Pour patienter jusqu’au Jour J avec beauté, voici une sélection de calendriers de l’avent remplis de maquillage, de soins, et d'autres adorables accessoires.

La coiffeuse élégante de Nocibé

©Nocibé



Pour se faire belle tout en prenant soin de soi, Nocibé propose un calendrier sous forme de boîte à bijoux. Patchs yeux hydratants, masque de nuit, recourbe cils, vernis à ongles, démaquillant, bougie, produits de bain, rouge à lèvres… Cette jolie coiffeuse rose avec miroir intégré, que l’on peut réutiliser après avoir ouvert toutes les cases, ravira à coup sûr les beauty addicts.

Calendrier de l’Avent pestige, Nocibé, 49,95€.

Le triptyque pastel de Paul & Joe

©Paul & Joe

La maison Paul & Joe propose aux amateurs de maquillage d’attendre le grand soir en compagnie des chats Gipsy et Nounette. Ce calendrier dépliant aux couleurs pastel est un concentré de produits emblématiques de la marque, dont certains en édition limitée, comme le fard à paupières, l’étui à rouge à lèvres, et l’huile ongles. Il contient également une crème pour les mains, une trousse de maquillage, du blush en poudre, ou encore des lotions pour le visage.

Calendrier de l’Avent beauté, Paul & Joe, 114€.

La boîte velours de Bourjois

©Bourjois

Les 24 cases de cette belle boîte ronde signée Bourjois a tout pour plaire. Réutilisable, elle renferme des surprises iconiques, en taille réelle, cachées dans des étuis composés à 100% de fibres recyclés, et décorés par l’illustratrice Morgan, alias MilkwithMint, qui s’est inspirée de la vie parisienne. Ce calendrier de l'avent en velours possède tout ce qu’il faut pour illuminer son regard, maquiller sa bouche, travailler son teint, ainsi que cinq accessoires.

Calendrier de l’avent boîte en velours, Bourjois, 139€.

Le pochon Rimmel

©Rimmel

Après Paris, direction Londres avec le calendrier de l’avent Rimmel. Celui-ci se présente sous la forme originale d’un pochon en coton naturel recyclé. Disponible sur Amazon.fr, il compte 24 étuis surprises pour découvrir ou redécouvrir les produits de la marque, et créer des combinaisons multiples. Vernis, crayons, mascara, fards à paupières…On y trouve tous les indispensable à avoir dans sa trousse de maquillage.

Calendrier de l’avent pochon, Rimmel London, 59,99€.

Les tiroirs magiques de Charlotte Tilbury

©Charlotte Tilbury

La maquilleuse britannique Charlotte Tilbury a quant à elle imaginé un sublime calendrier étoilé et doré, agrémenté de tiroirs à poignés. Au total, douze produits, au format classique et voyage, se cachent à l’intérieur de ces derniers. Parmi eux, un masque de nuit sublimant (Multi Miracle Glow), un sérum hydratant (Charlotte's Magic Serum), un blush liquide (Beauty Light Wand), mais aussi un crayon à lèvres rose nude (Lip Cheat) et un rouge à lèvres mat.

Charlotte's Beauty Dreams & Secrets, Charlotte Tilbury, 185€.